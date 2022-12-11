İSG soruları ve cevapları yayınlandı mı? 11 Aralık İSG soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Gözler ÖSYM'de...

İSG sınavının ardından gözler, İSG soru ve cevaplarına çevrildi. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sınavların ardından, sorularını ve cevaplarını internet sitesi üzerinden erişime açıyor. Peki İSG soruları ve cevapları yayınlandı mı? 11 Aralık İSG soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

İSG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Saat 10.15'te başlayan İSG (İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı) oturumu 75 dakika sürdü.

İSG sorularının ve cevaplarının, sınavın sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.

ÖSYM, sınavların soru ve cevaplarının bir kısmını genellikle, sınav ile aynı gün yayımlıyor.

İSG soruları ve cevapları yayınlandığında, detaylar haberimizde yer alacak.

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG/2 sonuçlarının 2 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Sorgulamalar ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek.

