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İşgal altındaki Çokrak Gölü turist akınına uğruyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

Kerç Boğazı'ndaki Çokrak Gölü bugünlerde turistlerin akınına uğruyor.

İşgal altındaki Çokrak Gölü turist akınına uğruyor

Kırım'ın kuzeyindeki Kurortnoye Köyü'nün yanında bulunan denizin hemen kıyısındaki Çokrak Gölü, geçen yıl Ukrayna ile Rusya'nın savaşın eşiğine geldiği noktada bulunuyor. Kritik boğazdaki göl, yaz mevsiminin gelmesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Petrole benzeyen simsiyah çamura bulanan tatilciler, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

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Söz konusu nokta, Kerç Boğazı'ndaki mineral açısından zengin Çokrak Gölü.

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Denizin hemen kıyısındaki gölü bu denli özel kılansa suyunun fizik tedavi ve sinir hastalıklarının tedavisinde etkili olduğuna inanılması.

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Rusya'nın Kırım operasyonuyla işgal ettiği bölgenin İsrail-Ürdün sınırındaki Ölü Deniz gibi olması hedefleniyordu.

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Ancak bu hedef şimdiye kadar başarılabilmiş değil.

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İki yıl önce Rusya turistlerden günlük 100 ruble (yaklaşık 2 dolar) vergi almaya başlamıştı.

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Kırım medyası, daha sonra bu uygulamanın kaldırıldığını bildiriyor.

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Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda, geçen yıl Ukrayna ve Rusya savaşın eşiğine gelmişti.

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Ukrayna savaş gemilerinin önünü kesip ateş açan Rus donanması, denizcileri de gözaltına almıştı. Dünyayı çalkalayan olayın ardından Batılı ülkeler Rusya'yı suçlamıştı.

Rusya, 16 Mart 2014'te Kırım'ı topraklarına kattı. Ardından 16 Mart 2014’te yapılan ve yaklaşık 250 bin Müslüman Kırım Tatarı'nın boykot ettiği referandum sonucuna dayanarak bölgeyi ilhak etti.

Yüz binlerce Kırım Tatarı 1944 yılında Sovyet lideri Stalin tarafından anayurtları olan Kırım'dan sürgün edilmiş, yerlerine Ukraynalı ve Rus nüfus yerleştirilmişti.

Azak Denizi ve Kerç Boğazı 2003 tarihli bir anlaşma ile Ukrayna ve Rusya'nın ortak karasuları olarak belirlenmiş olsa da, Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle boğazın ve iç denizin giriş ve çıkış kontrolü tamamen Kremlin'in eline geçmiş durumda.

Batılı ülkeler, Kırım'ın ilhakı nedeniyle Moskova yönetimine yıllardır yaptırım uyguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
göl Kerç Boğazı Çokrak Gölü

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