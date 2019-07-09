İşgal altındaki Çokrak Gölü turist akınına uğruyor

Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda, geçen yıl Ukrayna ve Rusya savaşın eşiğine gelmişti.

Kırım medyası, daha sonra bu uygulamanın kaldırıldığını bildiriyor.

Ancak bu hedef şimdiye kadar başarılabilmiş değil.

Rusya'nın Kırım operasyonuyla işgal ettiği bölgenin İsrail-Ürdün sınırındaki Ölü Deniz gibi olması hedefleniyordu.

Denizin hemen kıyısındaki gölü bu denli özel kılansa suyunun fizik tedavi ve sinir hastalıklarının tedavisinde etkili olduğuna inanılması.

Rusya, 16 Mart 2014'te Kırım'ı topraklarına kattı. Ardından 16 Mart 2014’te yapılan ve yaklaşık 250 bin Müslüman Kırım Tatarı'nın boykot ettiği referandum sonucuna dayanarak bölgeyi ilhak etti.

Yüz binlerce Kırım Tatarı 1944 yılında Sovyet lideri Stalin tarafından anayurtları olan Kırım'dan sürgün edilmiş, yerlerine Ukraynalı ve Rus nüfus yerleştirilmişti.

Azak Denizi ve Kerç Boğazı 2003 tarihli bir anlaşma ile Ukrayna ve Rusya'nın ortak karasuları olarak belirlenmiş olsa da, Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle boğazın ve iç denizin giriş ve çıkış kontrolü tamamen Kremlin'in eline geçmiş durumda.

Batılı ülkeler, Kırım'ın ilhakı nedeniyle Moskova yönetimine yıllardır yaptırım uyguluyor.

