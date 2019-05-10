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Işgın bitkisi köylülerin geçim kaynağı

Duygu Dogan Duygu Dogan
GİRİŞİMCİLİK  | 10.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerindeki Herekol Dağı'nda yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışgın (uçkun) bitkisi bölgedeki Hakkari ve Diyarbakır’da pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.

Yayla muzu olarak adlandırılan ışgın bitkisinin kilos 10 ile 15 lira arasında bir fiyattan satışa sunuluyor. Bölge halkı için geçim kaynağı haline gelen ve yüksek yerlerde yetişen bitkiyi toplamak için köylüler dağ tepesine çıkıyor.

Yayla muzu deniliyor! Çıktığında vatandaşlar akın ediyorlar

Hakkari’de, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sümbül dağı yamacına saatlerce yürüyerek ulaşan 3 çocuk babası Ramazan Kaya, dağlık ve sarp kayalıkların bulunduğu bölgede ışgın topladı. Bitkiyi toplamak için zaman zaman tehlikeyi göze alan Kaya, ilkbahar ayında ailesini ışgın satarak geçindirdiğini söyledi.
Engelli 4 kardeşine de baktığını söyleyen Kaya, "Işgın toplamak için sabah saat 05.00’de yola çıkıyoruz. Sadece 1 ay çalışabiliyoruz. Yapacak başka işimiz olmadığı için ilkbahar mevsiminde 1 ay boyunca ailemizi böyle geçindiriyoruz. Sümbül dağındaki kayalara tırmanıp ışgın toplamak yürek ister. Bizler çocuklarımızın ekmek parası için tehlikeyi göze alıp ışgın topluyoruz. Geçen sene kayalıklardan düşerek yaralandım. Allah korudu beni. Topladığımız ışgının destesini 5 ile 10 lira arasında satıyoruz" dedi.

OKUL HARÇLIĞIMI UŞKUN SATARAK KAZANIYORUM

OKUL HARÇLIĞIMI UŞKUN SATARAK KAZANIYORUM
Ortaokulda okuyan Kadir Adıyaman ise ışgın toplayarak okul harçlığını kazandığını belirterek, "Bu dik yamaçlara tırmanıp uçkun topluyorum. Sabah saat 06.00’da evden çıkıyoruz, Köyden buraya kadar yürüyerek geliyoruz. Topladığımız uçkunları yoldan geçen araçlardaki vatandaşlara satmaya çalışıyorum. Okul harçlığımı çıkartmak için bu işi yapıyorum" diye konuştu.

'IŞGINI İNGİLTERE'YE BİLE GÖNDERDİK'

'IŞGINI İNGİLTERE'YE BİLE GÖNDERDİK'
Siirt’te ise köylüler katırlarla dağlara tırmandıklarını belirtirken ışgın toplayan ve satan köylülerden Hikmet Aldemir, "Işgının faydası çok fazla. Ben yıllardan beri köylülerden gelen yayla muzunu satın alıyorum. Işgın'ı İngiltere’ye bile gönderdiğim oldu. Şu an ışgının fiyatları yüksek. Bunun sebebi, dağlarda karların halen tam olarak erimemesidir.
Bu yıl çok ciddi kar yağdı, yayla muzu da karların altında yetişen ve çok su isteyen bir meyvedir. Şu an tam olarak toplanmadı Haziran ayının başlarında tam olarak gelecek ve fiyatları daha çok düşecektir. Yayla muzu çıktığında vatandaşlar akın ediyorlar. Günde ortalama 80-90 kilo satıyorum. Siirt’te bulunan ancak Siirtli olmayan ve daha önce bu yayla muzunu hiç tatmayan vatandaşlar, yayla muzunun tadına baktıktan sonra kilolarca alıyorlar" dedi. KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
ışgın (uçkun) bitkisi Siirt Diyarbakır

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
SATICIYA NASIL ULAŞIRIZ
Elazığ dolu heryerde var bizim daglarda da yerişiyor
Yakında nesli tükenir maalesef..
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