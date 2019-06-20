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Işıl Alben: Hedefimiz olimpiyatlar için vize almak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 20.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Basketbol Takım kaptanı Işıl Alben, hedeflerinin Olimpiyat vizesi almak olduğunu belirterek, gruptan da birinci çıkmak istediklerini söyledi.

Işıl Alben: Hedefimiz olimpiyatlar için vize almak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde medya günü düzenledi.

A Milli Kadın Basketbol Takım kaptanı Işıl Alben, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mayıs ayından beri çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alben, “Şu ana kadar 7 tane hazırlık maçı oynadık. Artık hazırlıkların son aşamasındayız. Hazırlık döneminin güzel geçti. Geçen seneki Dünya Şampiyonası’ndan önemli tecrübe edindik. Umuyorum grubu dilediğimiz yerde bitirerek sonrasında da olimpiyatlara gitmek için vize alacağız” diye konuştu.

Avrupa'daki ülkelerde jenerasyon değişikliği yaşandığının hatırlatılması üzerine başarılı basketbolcu, takımı tecrübe konusunda bir adım önde gördüğünü söyleyerek, “Çünkü oynadığımız 2017 Avrupa Şampiyonası ve geçen seneki Dünya Şampiyonası’nda genç arkadaşlarımız da ciddi tecrübe kazandılar. Diğer takımlarda da jenerasyon değişikliği var. Arkadaşlarımız ligimizde takımlarında ciddi süreler alıp, ciddi katkılar verdiler. Onların enerjisi ile birkaç tane tecrübeli, iki tane olimpiyat görmüş oyuncularla birlikte güzel bir sinerji yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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"GRUPLARDAN BİRİNCİ ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Hazırlık sürecinde oynadıkları ciddi rakiplerin sorulması üzerine Işıl Alben, “Fransa turnuvanın favorilerinden. Hazırlık maçında onları yenmeyi başardık. İspanya ile kafa kafaya son saniyelere kadar oynadık. Rusya ve Sırbistan’a karşı zorlandık. Onlara karşı fizik dezavantajımız var. Onları çözmeye çalışıyoruz. İtalya, Slovenya ve Macaristan bize daha yakın takımlar fiziksel özellikleri olan. İtalya’yı yakından tanıyoruz. En iyi 2 oyuncusu ülkemizde oynadı. Daha öncede karşılaştık. Bildiğimiz bir rakip. Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz” diye cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ışıl alben a milli kadın basketbol takımı 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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