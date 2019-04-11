İsimleri şaşırtıyor, lezzetleriyle etkiliyorlar: Türk mutfağının en garip isme ve görüntüye sahip yemekleri

Şırdan, kuskus, çükündür, şıllık... Bu kelimeler birer hakaret gibi dursa da aslında onlar yöresel yiyeceklerimizden sadece birkaçı. İsimleri kulağa tuhaf gelse de diğer yiyeceklerimiz gibi lezzeti şahane. Kimi yemeklerin isimleri hakkında ortaya atılan rivayetler var ancak ne kadar doğrudur bilinmez. Bakalım listemizde neler varmış :)

Pırtımpırt



Kayseri yöresine ait bir ev yemeği olan pırtımpırt, kirtimburt olarak da bilinir. Taze asma yaprağından yapılan bu ekşili yemeğin içinde et de bulunur. Özellikle kalabalık buluşmalar için tercih edilir. Asma yapraklarının kurutulmasıyla hazırlanır. Neden pırtımpırt ismi verilmiş sorusana cevabımız henüz yok. Tahminimiz, asma yapraklarının parçalanmasından bu ismi almış olduğu yönünde. Pırtımpırtın geçmişini bilenler bizlere yorum bırakabilir.

Kuskus

Şıllık tatlısı

Efendim, tatlının orijinal ismi şileki. Şileki, Kürtçede ıslak anlamına gelir. Zamanla şileke ismi, şıllığa döndüğü bilinir. Söyletiye göre; bu tatlıyı yerken çok fazla dağılırmış, ismini de buradan almış. Hazırlanan hamurun içine ceviz konarak hazırlanır. Üzerine fıstık tozu ve kaymak ilave edilir. Urfa yöresine ait olan bir tatlıdır.