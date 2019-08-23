Mynet Trend

İsimsiz hayırsever borçlarını ödedi!

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 23.08.2019 01:07 | Son Güncelleme

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir hayırsever, bakkala olan yaklaşık 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

İsimsiz hayırsever borçlarını ödedi!

İsmini açıklamayan bir hayırsever, Soğuksu Mahallesi'ndeki bir bakkala dar gelirli vatandaşların veresiye borçlarının bulunduğunu öğrendi.

Bakkal işletmecisi Osman Cengiz ile irtibata geçen hayırsever, mahalle sakinlerinin yaklaşık 10 bin liralık borcunu Cengiz'in banka hesabına havale yaparak ödedi.

AFİŞ ASTI

Durumu sevinçle karşılayan Cengiz, bakkalın girişine "Tüm borçlarınız hayırsever bir vatandaş tarafından ödenmiştir. Borcunuz yoktur." yazılı afiş astı.

Cengiz, yaptığı açıklamada, mahalledeki bazı kişilerin borcunu ödeyemediği, bu borçları bazen kendisinin sildiğini söyledi.

Veresiye defterinde yazılı borçların tek seferde ödenmesinin güzel bir davranış olduğunu dile getiren Cengiz, "Veresiye defterinde borcu bulunanlar borçlarının ödendiğini duyunca çok şaşırıyor. İsmini benim de bilmediğim hayırsever, dar gelirlilerin hayır dualarını aldı. Yakında oğlumun düğünü vardı, toplu bir para elimize geçmesi bizim için de güzel oldu." diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR HAREKET'

Mahalle sakini Fazıla Sever ise veresiye defterinde adı yazılı kişilerin borcunun bir hayırsever tarafından ödenmesinin çok güzel bir hareket olduğunu dile getirdi.

Esnaf Uğur Can da olaydan haberi olunca çok şaşırdığını kaydetti. (AA)


PARTNER Bu besinler güzelleştiriyor Bu besinler güzelleştiriyor
ABD başlarına ödül koydu! 5 milyon dolar verilecekABD başlarına ödül koydu! 5 milyon dolar verilecek
Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili Yunan Başbakan'dan flaş açıklama!Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili Yunan Başbakan'dan flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya bakkal borcu

En Çok Okunan Trend Haberler

Fatih Portakal 'Sürprizlere hazır olun' diyerek duyurmuştu! Kanaldan izin çıkmadı

Fatih Portakal 'Sürprizlere hazır olun' diyerek duyurmuştu! Kanaldan izin çıkmadı

Çamaşır asarken dehşeti yaşadı! Çığlıklarını duyan koştu

Çamaşır asarken dehşeti yaşadı! Çığlıklarını duyan koştu

Kırmızı bültenle aranıyor! Interpol devrede

Kırmızı bültenle aranıyor! Interpol devrede

Her yeri istila ettiler! Sayıları her yıl artıyor: Taşınmak zorunda kaldı

Her yeri istila ettiler! Sayıları her yıl artıyor: Taşınmak zorunda kaldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

8 yaşındaki Yiğit'in yürek yakan görüntüsü! Ölüme böyle koştu

8 yaşındaki Yiğit'in yürek yakan görüntüsü! Ölüme böyle koştu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Akılalmaz olay! 'Ucuz altın kampanyası' başlattı ancak...10 saniyede iki bavul altın

Akılalmaz olay! 'Ucuz altın kampanyası' başlattı ancak...10 saniyede iki bavul altın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD başlarına ödül koydu! 5 milyon dolar verilecek

ABD başlarına ödül koydu! 5 milyon dolar verilecek

Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili Yunan Başbakan'dan dikkat çeken sözler: Sabırsızlanıyorum

Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili Yunan Başbakan'dan flaş açıklama!

Potasyum ferrosiyanür alarmı! Harekete geçtiler

Potasyum ferrosiyanür alarmı! Harekete geçtiler

Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı

Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı

Kocaeli’de dev sahte alkol operasyonu

Kocaeli’de ele geçirildi! Tam 800 litre...

Kayınpederinin evinde katliam yapmıştı! Yeni gelişme

Kayınpederinin evinde katliam yapmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.