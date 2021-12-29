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Işın Karaca, Aleyna Tilki için "Utançtan içim çekiliyor" demişti! Havva Öztel'den yanıt gecikmedi

29.12.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Aleyna Tilki için, "Kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor! Allahım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Tilki'nin Havva Öztel'den yanıt gecikmedi.

Işın Karaca, Aleyna Tilki için "Utançtan içim çekiliyor" demişti! Havva Öztel'den yanıt gecikmedi

Genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz hafta Haldun Demirhisar ile iki kez görüntülenince aşk dedikoduları çıkmıştı. Tilki, "Aşk haberleri doğru değil, zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız" demişti.

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"UTANÇTAN İÇİM ÇEKİLİYOR"

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Aleyna Tilki'nin röportajını izlediği sırada ise ağır sözler kullandı. Karaca, sosyal medya hesabından, "Susayım diyorum! Sonra ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor! Allahım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!" mesajını paylaştı.

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Karaca'nın bu açıklamasının ardından gözler Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e çevirildi.

"O DA BİR ANNE"

Öztel, Habertürk'ten Aytekin Teker'e yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece o da bir anne bunu dile getiriyorum" ifadelerini kullandı.

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"KIZIMIN ARKADAŞI"

Öztel, kızının Haldun Demirhisar ile görüntülenmesinin ardından, "Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır." demişti.


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Aleyna Tilki Işın Karaca
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