TREND

Işın Karaca'dan sosyal medyada taciz isyanı! 'Sen yürek mi yedin?'

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 17.01.2019 22:14 | Son Güncelleme

Şarkıcı Işın Karaca, kendisini sosyal medya üzerinden attığı mesajlarla taciz eden kullanıcıyı sert bir dille uyardı.

Işın Karaca'dan sosyal medyada taciz isyanı! 'Sen yürek mi yedin?'

Hesabını aktif olarak kullanan ve aile üyeleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını da sıklıkla hesabından paylaşan Işın Karaca, kendisini taciz eden bir takipçisini uyardı.

Birinin aynı telefon numarasıyla farklı mail adresleri açarak kendisine sürekli hakarete varan mesajlar attığını söyleyen Karaca, "En güzel insan. Sen yürek mi yedin acaba? Bilişim suçlarının seni bulması 3 dakika falan sürer" dedi.

Işın Karaca şu notu paylaştı:

ışın

Soğuk havalarda kuruyan ciltler için bakım sırları


Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
'Korkuyorum, ölecek' Naylon barakada yaşam savaşı'Korkuyorum, ölecek' Naylon barakada yaşam savaşı
Ne yaptın Harun Berat! Henüz 18 yaşındaydı... Böyle bulunduNe yaptın Harun Berat! Henüz 18 yaşındaydı... Böyle bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ışın karaca taciz

En Çok Okunan Trend Haberler

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Ne yaptın Harun Berat! Henüz 18 yaşındaydı... Böyle bulundu

Ne yaptın Harun Berat! Henüz 18 yaşındaydı... Böyle bulundu

İğrenç itiraflara şikayet yağdı! RTÜK harekete geçti

İğrenç itiraflara şikayet yağdı! RTÜK harekete geçti

Onu gören hayran kalıyor! İşte dünyanın en güzel trans bireyi

Onu gören hayran kalıyor! İşte dünyanın en güzel trans bireyi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinop'ta barakada yaşama tutunmaya çalışıyor

'Korkuyorum, ölecek' Naylon barakada yaşam savaşı

Ne yaptın Harun Berat! Henüz 18 yaşındaydı... Böyle bulundu

Ne yaptın Harun Berat! Henüz 18 yaşındaydı... Böyle bulundu

İşte dünyanın en güzel trans bireyi Emma Ellingsen

Onu gören hayran kalıyor! İşte dünyanın en güzel trans bireyi

Hakkari'de yeni gelir kapısı: Günlük 100 TL'ye bellerine halat bağlayıp, çatıları kardan temizliyorlar

Bellerine halat bağlayıp çatıya çıktılar! Aldıkları ücret...

Kangalların yavrularını yemelerinin nedeni ortaya çıktı

Nedeni ortaya çıktı! Annesi 10-15 gün içinde yiyor...

Antalya'da korkunç olay! Detaylar ortaya çıktı: Ellerini kelepçeleyip, diri diri yakmışlar

Korkunç! Ellerini kelepçeleyip, diri diri yakmışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.