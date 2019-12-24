Mynet Trend

Işın Karaca-Tuğrul Odabaş evliliği Can Yapıcıoğlu yüzünden mi bitti?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | Son Güncelleme

Kasım ayında Tuğrul Odabaş'tan boşanan Işın Karaca, aralık ayı bitmeden yeni bir ilişkiye yelken açtı. Karaca, kendisinden 19 yaş küçük müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Işın Karaca-Tuğrul Odabaş evliliği Can Yapıcıoğlu yüzünden mi bitti?

Işın Karaca, 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Tuğrul Odabaş'tan kasım ayında tek celsede boşanmıştı. Işın Karaca müzisyen 1992 doğumlu Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Boşadıktan 1 ay sonra başlayan aşk 'evliliği ihanet mi bitirdi?' sorusunu akıllara getirdi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Işın Karaca, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

"Böyle bir saçmalık olması mümkün değil" diyen Karaca "Bende kimseye ihanet olmaz. Biz 6 Aralık'ta bir şeyler yaşamaya karar verdik. Çok yeni, çok cici, çok talı bir şey. 'Ay kusura bakma, boşanma ile çok yakın oldu' deyip başlamasa mıydım?

ieiei

Hepimiz hayatımıza devam ediyoruz. O da ben de... Biz boşandıktan sonra Tuğrul ile hiç görüşmedik. Evliliğim bitti, bir caz gecesinde konsere katıldım. 6 Aralık gecesiydi sanırım. Böyle bir şey oldu. Öncesi yok...Karşılıklı olarak birbirimize açıldık. Yapabileceğim bir şey yoktu yani...

Can ile aramızda yaş farkı var ama abartılacak bir şey değil. Çok güzel bir şey yaşıyoruz. Şimdilik bu kadar..."

PARTNER Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi
Beğeni yağdı! 'Canımı canına kattım...'Beğeni yağdı! 'Canımı canına kattım...'
Serengil'den Şeyma Subaşı'na: Metres abla...Serengil'den Şeyma Subaşı'na: Metres abla...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca-Tuğrul Odabaş Can Yapıcıoğlu ışın karaca

En Çok Okunan Trend Haberler

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Kadın dehşeti yaşadı! Herkesin içinde darp etti

Kadın dehşeti yaşadı! Herkesin içinde darp etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Çok Güzel Hareketler 2'den Can Yaman’a gönderme...

'Çok Güzel Hareketler 2'den Can Yaman’a gönderme...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

MasterChef Yasin'den olay sözler! "Suna olmasaydı..."

MasterChef Yasin'den olay sözler! "Suna olmasaydı..."

Kıvanç Tatlıtuğ'un kamp videosu sosyal medyayı salladı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un kamp videosu sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
valla onu bunu bilmem de bu kadının sesine bayılıyorum inşallah bir gün canlı dinlerim
@goldkh tuba da seda aplasının yolundan gidiyor, her çiçekten bal alıyor, helal olsun...
çocuğu yaşında..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burak Özçivit'in başına gelen ilginç olay: Dubaili zengin kadın odasına gelerek...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e: Canımı canına kattım...

Beğeni yağdı! 'Canımı canına kattım...'

Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na: Metres abla...

Serengil'den Şeyma Subaşı'na: Metres abla...

Kim Kardashian kardeşi Kylie Jenner'ı kıskanıyor! Ailede kriz var

Olay iddia! Kardeşler arasında kriz...

Özlem Ada Şahin'e takipçilerinden yılbaşı tepkisi

Yılbaşı tepkisi: Aşure kaynattığınız ay...

Şeyma Subaşı: Guido tüm tatil masraflarımı ödüyor

'Guido tüm tatil masraflarımı ödüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.