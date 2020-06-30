İşin ustasından eti ağızda dağılan Ankara tava yapılışı! Püf noktasını bilenler harikalar yaratıyor...

Başkentimiz çoğu insan tarafından memur şehri olarak isimlendirilir. Eğlence sektörünün bel kemiği olduğu, 81 il tarafından efsane şeklinde dilden dile yayılan Ankara'da Ali dayılar gece hayatında tarlaları yerken evinde de Ankara tava yemeyi tercih eder. Siz de ailenize bir sürpriz yapmak istiyorsanız işte karşınızda eti ağızda dağılan Ankara tava tarifi!

ANKARA TAVA TARİFİ

Ankara tava bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetidir. Arpa şehriyeden oluşan pirinç pilavına eşlik eden domates soslu tel tel ayrılan etiyle beraber Ankara tava benzersiz bir ziyafet sunar. Sizde Ankara tavanın yapılışını merak ediyorsanız daha fazla heyecanlandırmadan detaylara geçelim.

MALZEMELER

1 kilogram kuzu incik

3 su bardağı arpa şehriye

2 adet kuru soğan

4 adet sivri biber

3 adet domates

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağ (1 yemek kaşığı sos için kullanılır)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı sıvı yağ

3.5 su bardağı sıcak su (Yarım su bardağı sos için kullanılır)

1 tatlı kaşığı tuz