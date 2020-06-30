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İşin ustasından eti ağızda dağılan Ankara tava yapılışı! Püf noktasını bilenler harikalar yaratıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Başkentimizin ağızlara, lezzetiyle bayram ettiren "Ankara Tava" yemeğini daha önce hepiniz duymuşsunuzdur. Lezzeti Ankara'nın sınırlarını aşan, dillere destan bu yemek hem doyurucu olması hem de sadeliğiyle Türk mutfak kültürünün yıldızı olmaya hazırlanıyor. Şehriyenin en zengin hali olan Ankara tava, İç Anadolu Bölgesi'nin en değerli tariflerinden biri.

İşin ustasından eti ağızda dağılan Ankara tava yapılışı! Püf noktasını bilenler harikalar yaratıyor...

Başkentimiz çoğu insan tarafından memur şehri olarak isimlendirilir. Eğlence sektörünün bel kemiği olduğu, 81 il tarafından efsane şeklinde dilden dile yayılan Ankara'da Ali dayılar gece hayatında tarlaları yerken evinde de Ankara tava yemeyi tercih eder. Siz de ailenize bir sürpriz yapmak istiyorsanız işte karşınızda eti ağızda dağılan Ankara tava tarifi!

ANKARA TAVA TARİFİ

Ankara tava bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetidir. Arpa şehriyeden oluşan pirinç pilavına eşlik eden domates soslu tel tel ayrılan etiyle beraber Ankara tava benzersiz bir ziyafet sunar. Sizde Ankara tavanın yapılışını merak ediyorsanız daha fazla heyecanlandırmadan detaylara geçelim.

MALZEMELER

1 kilogram kuzu incik
3 su bardağı arpa şehriye
2 adet kuru soğan
4 adet sivri biber
3 adet domates
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağ (1 yemek kaşığı sos için kullanılır)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım su bardağı sıvı yağ
3.5 su bardağı sıcak su (Yarım su bardağı sos için kullanılır)
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

1 yemek kaşığı tereyağ ve sıvı yağı eklediğiniz tencereye yıkadığınız arpa şehriyeleri atın ve renk değiştirene kadar kavurun. Renk değiştirdikten sonra tencereden alın ve tepsinin zeminine yerleştirin.
Kuzu incikleri her tarafı eşit bir renk alana kadar 20-25 dakika boyunca mühürleyin. Fırında bir tur daha pişireceğinizi hesaba katarak çok fazla kurutmayın.
Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağ ve yemeklik doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar çevirin. Soğanların üzerine ince ince doğranmış biber ve sarımsakları ekleyin. Kavurmaya devam edin.
Soğanlı karışımın içerisine domates ve biber salçasını ilave edin. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar orta ateşte pişirin. Ardından rendelenmiş domatesleri ekleyin.
Rendelenmiş domatesleri de pişirdikten sonra üzerine yarım su bardağı sıcak suyu koyun ve kaynaması için bekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.
Kaynayan sos ılıklaşınca kavurduğunuz arpa şehriye pilavının üzerine dökün ve homojen bir kıvam elde etmek için güzelce karıştırın.
Ardından arpa şehriye pilavının aldığınız tepsinin üzerine kuzu incikleri dizin. Şehriyelerin üzerini iki parmak geçecek şekilde sıcak su ekleyin.
Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına tepsinizi atın ve 40 dakika pişirin. Şehriyelerin suyunu çektiğinden emin olduğunuzda servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ANKARA TAVA'NIN PÜF NOKTASI

Kuzu inciklerin pişme kıvamını ayarlama konusunda zorluk yaşayacağınızı düşünüyorsanız etleri düdüklü tencerede önceden pişirerek pilavın üzerine ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda pilavı yaparken de etlerden elde ettiğiniz suyu kullanabilirsiniz.

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