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İşin ustasıyım diyenler bile hamur işi yaparken bu hataya düşüyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Hamur işi yiyecekleri yapmak oldukça emek ve beceri ister. Mutfakta az da olsa vakit geçirmiş ve hatta biraz tecrübe kazanımı ister. Ancak ne kadar tecrübeli olursanız olun

İşin ustasıyım diyenler bile hamur işi yaparken bu hataya düşüyor!

Malzeme sırasına dikkat!

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Temelde dikkat etmeniz gereken kuraldır. Katı malzemeleri önce birlikte karıştırın. Ardından sıvı malzemeleri karıştırarak katı malzemelere ekleyin. Hamurunuzu ancak bu şekilde güzel yoğurabilirsiniz.

Unu elemek lazım...
Kabarmasını istediğimiz bir lezzet yapmaya niyetliyseniz unu muhakkak elemelisiniz.

Mayalı hamur tekrar yoğrulmalı
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Mayaladığınız hamuru beklettikten sonra un eklemeden ikinci kez yoğurun. Bu işlem hem hamurun kalitesini artıracak hem de mayadan kaynaklı oluşan gaz, ortadan kalkacaktır.

Süt yerine yoğurt
Hamurunuzun doğal yöntemlerle mayalanmasını istiyorsanız tüm hamur işleri için süt yerine yoğurt kullanabilirsiniz.

Malzemeleri oda sıcaklığına getirin
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Hamurun iyi bir kıvam alması için kullanılan tüm malzemelerin hemen hemen aynı ısıda olması gerekir. Oda sıcaklığı ise bu ısı ayarı için en ideal olanıdır. Tarife başlamadan yaklaşık bir saat önce tüm malzemeleri dolabınızdan çıkarın.

Gevrek hamur yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Çıtır çıtır tazecik bir hamur elde etmek istiyorsanız malzemelerinize az bir miktar sirke ekleyebilirsiniz.

Tereyağını rendeleyin

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Rendelenen tereyağı malzemelere çok daha eşit bir şekilde karışır, hamuru karma süresi kısalır. Bu da gluten oluşumunu ortadan kaldırır.

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