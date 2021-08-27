İşine son verilen Marius Sumudica tesislere alınmadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Cluj'un Kızılyıldız'a elenmesi Rumen ekibinde taşların yerinden oynamasına neden oldu.

Haberlere göre Cluj'de teknik direktör Maruis Sumudica ve başkan Marian Copilu'nun kulüple ilişiğinin kesildiği kulübün sahibi Ioan Varga tarafından açıklandı. Öte yandan Varga'nın Sumudica'nın yerine Dan Petrescu'yu getireceği belirtildi.

Cluj'un başında toplam 14 maça çıkan Rumen hoca, 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

TESİSLERE ALINMADI

Marius Sumudica, akşam saatlerinde görevine son verilmesinin ardından bu sabah gittiği kulüp tesislerinden içeri alınmadı. Marius Sumudica'nın tesislere alınmadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

