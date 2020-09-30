İskandinavya'dan bir gençlik hikayesi: Skam konusu ve oyuncuları

Çeşitli konulara dikkat çekmeyen çalışan Skam dizisi aşk, akran baskısı, arkadaşlık gibi gençlik sorunlarına odaklanıyor. Cinsiyet, din, statü gibi konuların da işlendiği dizi her sezonda farklı bir karakter üzerinden ilerlemesiyle dikkat çekiyor. Böylece her karakterin yaşamını detaylı bir şekilde ekranlara taşıyor. Norveç'te yayına başlayan Skam dizisi pek çok ülkede aynı senaryonun dışına çıkmadan farklı dillerde ve farklı oyuncularla yeniden çekildi. Amerika'da Skam Austin ismiyle yayınlanan Norveç yapımı Skam konusu ve oyuncularıyla ilgili bütün detayları sizler için derledik. Skam Dizisi Konusu Bir Norveç dizisi olan Skam liseli gençlerin sosyal yaşamlarını ve yaşadıkları sorunları konu alıyor. Yeme bozuklukları, yasak aşk, cinsellik, akıl sağlığı sorunları gibi pek çok konuyu ele alan dizi her sezonunda bir başka ana karaktere odaklanıyor. İlk sezonda Oslo'ya yeni taşınmış olan Eva karakteri üzerinden ilerliyor. Yeni yaşamına alışmaya çalışan Eva arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle depresyona giriyor. Daha sonra Noora ile tanışıyor ve yeni bir arkadaş grubu oluşturuyorlar.

İlk sezonda tüm karakterlerin birbirleriyle olan bağların neler olduğu anlatılıyor. Karakterlerin yaşam biçimleri derin bir şekilde ele alınıyor. İkinci sezonda Noora üzerinden ilerleyen dizide ruhsal ve fiziksel şiddet, cinsel taciz gibi sorunlar konu alınıyor. Feminist bir kız olan Noora'nın William'a karşı olan hisleri nedeniyle yaşadıklarını da konu alan dizide çıplak fotoğrafları çekilen ve bu fotoğraflarla tehdit edilen liseli bir kızın bu siber zorbalığa karşı verdiği mücadeleye dikkat çekiliyor. Ayrıca ikinci sezonda göçmenlerle ilgili konulardan da bahsediliyor. Dışlanmaktan korktuğu için kızlardan hoşlanıyormuş gibi yapan Isak'ın ana karakter olarak seçildiği üçüncü sezonda yoğun olarak homofobi konusu işleniyor. Isak eş cinsel olup olmadığı konusunda kararsız, kendi benliğini arayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Skam dizisinin son sezonunda ise ana karakter olarak dizinin başörtülü karakteri Sana seçiliyor. Avrupa'da yaşayan Müslüman bir gencin arkadaşlık ilişkileri ve sosyal yaşantısı üzerinden ilerleyen dördüncü sezonda İslamofobiden de bahsediliyor. Her sahneden önce gün ve saat bilgisinin paylaşıldığı dizideki her bir karakterin güncel sosyal medya hesapları da var ve dizi dışında yaşananları bu hesaplardan takip etmek mümkün.

Skam Dizisi Karakterleri / Oyuncuları İşte Skam cast ekibinde yer alan oyuncular ve dizide canlandırdıkları karakterler: Sana Bakkoush (Iman Meskini) Eva'nın oluşturduğu arkadaş grubunu bir arada tutan Sana zeki, öz güveni yüksek ve açık sözlü bir kız. Müslüman olduğunu düşündüğü Yousef'in aslında ateist olduğunu öğrenmesi hayatında bir dönüm noktası oluşturuyor. İnancının gerektirdiği gibi yaşamaya çalışırken içinde bulunduğu ortama ve kültüre uyum sağlamaya da çalışıyor. Birtakım zorluklar yaşasa da ikisi arasındaki dengeyi kurmayı başarıyor. Skam karakterleri arasında yer alan Iman Meskini ilk oyunculuk deneyimini de Skam dizisiyle yaşadı. Vilde Hellerud Lien (Ulrikke Falch) Akıllı bir kız olmasına rağmen çoğu zaman saf gibi görünüyor. Bazı zaaflara sahip. 1996 doğumlu genç oyuncu Ulrikke Falch Skam dizisiyle tanındı. Noora Amalie Sætre (Josefine Frida Pettersen) Oslo'da, ailesinden uzakta lisede okuyan ve sert prensiplere sahip olan Noora kendisi gibi gençlerle aynı evde yaşıyor. Duru bir güzelliği ve sade bir giyim tarzı var. Gazeteci olma hayali kuruyor. Beklenmedik bir anda aşık oluyor ve hayatı değişiyor. Skam Noora karakterine can veren Josefine Frida Pettersen 2019'da Disco filminde yer aldı.

Eva Kviig Mohn (Lisa Teige) İlk sezonun ana karakteri Eva, anne ve babası ayrı olduğu için annesiyle yaşıyor. İş hayatı nedeniyle pek eve uğramayan annesi yüzünden neredeyse yalnız yaşıyor. Dizide bu konu üzerinden liseli çocukların yalnızlaşması da işleniyor. Ortaokul zamanlarından kalan bir sırrı olduğunu öğrendiğimiz Eva, erkek arkadaşı Jonas ile sorunlu bir ilişki sürdürüyor. Skam Eva karakterini canlandıran 1998 doğumlu Lisa Teige 2018'de Norveç yapımı Battle filminde rol aldı. Chris Berg (Ina Svenningdal) Dizinin en eğlenceli karakteri, kendine has espri anlayışı ile dikkat çekiyor. 1996 doğumlu genç oyuncu Ina Svenningdal Skam Chris karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Isak Valtersen (Tarjei Sandvik Moe) Even'e karşı olan hislerini anlamlandırmaya çalışırken eş cinsellikle ilgili gelgitler yaşayan bir karakter. Huysuz kişiliği ilerleyen bölümlerde yerini daha ılımlı bir bakış açısına bırakıyor. Skam Isak karakterini canlandıran 1999 doğumlu genç oyuncu da ilk oyunculuk deneyimini Skam dizisinde yaşayan isimlerden biri. Even Bech Næsheim (Henrik Holm) Ruh hali sürekli değişkenlik gösteren bipolar hastası bir karakter.