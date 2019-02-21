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İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

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GÜNDEM  | 21.02.2019 05:25 | Son Güncelleme

İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, adeta geceyi gündüze çevirdi.

İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İskenderun’da etkili olan yağmur sırasında birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

İskenderunlular, gördükleri manzara karşısında ürkmelerine rağmen unutulmaz bir görsel şölen yaşadılar. Ağır çekimde görüntülenen şimşekler muhteşem görüntüler ortaya çıkardı. (İHA)

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iskenderun İskenderun Körfezi Şimşek

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