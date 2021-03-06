İskoçya'da Rangers'ın 9 yıllık özlemi bitiyor

Rangers, St. Mirren'i 3-0 mağlup etti ve bitime 6 hafta kala, Celtic'in 9 yıllık şampiyonluk ambargosunu noktalamaya çok yaklaştı.

Rangers, 7 maçı kalan rakibi Celtic ile puan farkını 21'e yükseltti. Celtic, Pazar günü Dundee ile oynadığı maçta puan kaybı yaşaması durumunda, Steven Gerrard'ın Rangers'ı şampiyonluğunu ilan edecek.

Rangers'a St. Mirren karşısında galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kent, 16. dakikada Morelos ve 46. dakikada Hagi kaydetti.

Bitime 6 hafta kala puan durumu

88 puan - Rangers

67 puan - Celtic (1 maçı eksik)

