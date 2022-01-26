İskoçya’da sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çift, kameralara yakalandı! Yoldan geçenlere selam verdiler

İskoçya'nın New Stevenston bölgesine bağlı Lanarkshire kasabasındaki bir parkta gece yarısı kaydedilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şehrin trafik açısından oldukça yoğun olduğu caddelerinden birinde bulunan parkta cinsel ilişkiye giren çift, yoldan geçenler tarafından kayda alındı. Araçtakilere yakalanan çift, arabadakilere "merhaba" diye bağırarak selam verdi.

“ONLAR ÇOCUK DEĞİL”

Çiftin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasından sonra kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, “Onlar çocuk değil, bu yaptıkları yanlış. Halka açık bir yerde böyle bir şey yapmamaları gerekirdi” yorumunda birleşti.

Bazı kullanıcılar ise, çifti görüntülemenin ve sosyal medyada paylaşmanın doğru olmadığı noktasında hem fikir oldu.



