İskoçya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İskoçya - Türkiye maçı hangi kanalda? İşte Ümit Milli Takım maç kadrosu!

İskoçya - Türkiye maçı için geri sayım sürüyor. Ümit Milli Takım, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Tynecastle Park'ta İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi İskoçya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İskoçya - Türkiye maçı hangi kanalda? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ümit Milli Takım maç kadrosu ve karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümit Milli Futbol Takımı, 25 Mart Cuma (bugün) deplasmanda İskoçya ile karşılaşacak. Maç, İskoçya'nın başkenti Edinburg'taki TyneCasrle'da saay 22.05 oynanacak.

İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümit Milli Futbol Takımımızın, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda İskoçya ile karşı karşıya geleceği maç A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMİT MİLLİ TAKIMIN İSKOÇYA MAÇI ADAY KADROSUNDAKİ İSİMLER KİMLER?

Ersin Destanoğlu

Serdar Saatçı (Beşiktaş)

Berke Özer (Fenerbahçe)

Doğan Alemdar (Rennes)

Bünyamin Balcı

Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

Furkan Bayır

Umut Güneş

Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Emir Han Topçu

Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)

Cenk Özkaçar (OH Leuven)

Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor)

Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor)

Mirza Cihan (Gaziantep FK)

Hakan Yeşil (1461 Trabzon)

Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Enis Destan (Trabzonspor)

Ali Akman (NEC Nijmegen)

Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford)

Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

