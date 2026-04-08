İskoçyalı geline Van usulü düğün! "Kültürümüzü çok sevdiler"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tanışan Vanlı Musa Aslan ile İskoçyalı Leanne, Van'da düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Yaklaşık 10 yıldır Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektöründe çalışan Vanlı Musa Aslan, tatil için ailesiyle birlikte bölgeye gelen İskoçyalı Leanne ile tanıştı. Bir süre devam eden arkadaşlıklarının ardından evlilik kararı alan çift, düğün merasimi için damadın memleketi Van'ı tercih etti.

İSKOÇYA'DAN VAN'A GELİN GELDİ

İskoçya'dan Van'a gelen gelin ve ailesi, kentin tarihi ve kültürel dokusuna kısa sürede uyum sağladı. Van'daki bir düğün salonunda gerçekleştirilen merasimde, İskoç gelin yöresel kıyafetlerle davetlilerin ilgi odağı oldu.

Van geleneklerine göre yapılan düğünde, yabancı gelin ve ailesinin halaylara eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Tören, davetlilerin tebrikleri ve takı merasiminin ardından sona erdi.

Damat Musa Aslan, eşiyle Marmaris'te çalıştığı otelde tanıştıklarını belirtti. Damat Aslan, "Yaklaşık 10 senedir Marmaris'te çalışıyorum. Eşim ailesiyle beraber otele tatile gelmişti, orada tanıştık.

Allah nasip etti, bu sene evlilik kararı aldık. Hiçbir zorluk yaşamadık; kendileri gelip ailemize alıştı. Van'ı, yemeklerimizi ve kültürümüzü çok sevdiler" dedi.

Kaynak: İHA

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Suçsuzum” deyip yolcuyu suçladı! Korsan taksiye rekor ceza“Suçsuzum” deyip yolcuyu suçladı! Korsan taksiye rekor ceza
Bu yolda emniyet kemeri takmak yasak!Bu yolda emniyet kemeri takmak yasak!

En Çok Okunan Trend Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

