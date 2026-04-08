İşçiler altın madeni keşfetti! Değeri tam 192 milyar dolar

Çin’in Liaoning eyaletinde çalışan işçiler, tarihin en büyük altın hazinelerinden birini ortaya çıkardı. Dadonggou altın madeninde çıkarılan altının miktarı 996 bin pound (yaklaşık 498 ton) ve değerinin güncel fiyatlarla 192 milyar doları bulduğu açıklandı.

İŞÇİLERİN ÇIKIŞI REKOR KIRDI

Yaklaşık 15 ay süren çalışmalar sonucunda işçiler, 2,9 milyar ton cevherden devasa altın damarları çıkardı. Bu keşif, Çin’in altın rezervlerinde rekor anlamına geliyor ve ülkeyi dünya altın üretiminde liderliğe taşıyabilir.

DEV YATIRIM PLANLANIYOR

Çin Ulusal Altın Grubu, Liaoning Mineral Jeoloji Grubu ve Yingkou Belediye Hükümeti, madeni işletmek ve işlemek için 2,82 milyar dolar (20 milyar yuan) yatırım yapmayı planlıyor.