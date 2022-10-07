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İŞKUR 9 ayda 1 milyon kişiyi işle buluşturdu

07.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu dönem işe yerleştirmede 170 bin 341 kişiyle İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya izledi - Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında olurken, satış danışmanı/uzmanlığı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçiliği en fazla işe yerleştirme yapılan meslekler olarak sıralandı

ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde toplam 1 milyon 23 bin 350 kişinin istihdamına aracılık etti.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, eylül ayında 62 bin 672'si erkek, 41 bin 303'ü kadın olmak üzere 103 bin 975 kişiyi işle buluşturdu.

Kurumun bu yılın ocak-eylül döneminde istihdamına aracılık ettiği toplam kişi sayısı 1 milyon 23 bin 350 oldu.

- İstihdamda aslan payı İstanbul'un

Eylül ayında işe yerleştirmelerde 170 bin 341 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla 81 bin 313 kişiyle Ankara, 57 bin 401 kişiyle İzmir, 47 bin 68 kişiyle Kocaeli, 44 bin 721 kişiyle Bursa, 35 bin 778 kişiyle Antalya ve 30 bin 941 kişiyle Adana izledi.

En az işe yerleştirmeye aracılık edilen il 464 kişiyle Hakkari olurken, Hakkari'nin ardından Ardahan, Bayburt ve Kilis sıralandı.

Ocak-eylül döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında olurken, mesleklere göre en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde gerçekleşti.

- En fazla açık iş talebi imalattan

İŞKUR'un eylül ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı 217 bin 592 olarak kayıtlarda yer alırken, ocak-eylül döneminde bu sayı 1 milyon 784 bin 743'ü buldu.

Açık işlerin yaklaşık 99'u özel sektörden alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş talebi 730 bin 336 ile imalat sanayi sektöründen geldi.

En çok açık iş ilanı ise satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve garsonluk için verildi.

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