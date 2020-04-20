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Isla ve ailesi yurtta karantinada kalıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.04.2020 22:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu hakkında flaş bir haber ortaya çıktı.

Isla ve ailesi yurtta karantinada kalıyor!

Mauricio Isla’nın yurtta karantinada kaldığı ortaya çıktı. Isla’nın eşi Gala Caldirola’nın geçen hafta dans yarışmasına katılmak için Şili’ye gitmesi nedeniyle Türkiye’ye dönüşte karantinaya alındığı bildirildi.

Yarışma iptal olunca erken dönen ve İstanbul’da bir yurtta 14 gün karantinaya giren eşi Caldirola ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Fenerbahçeli futbolcu, yurtta kalmaya başladı. İzin alınarak yurttaki karantina odasına giden Isla, çalışmalarına da buradan devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Maurico Isla koronavirüs Gala Caldirola

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