Isla ve eşi karantinadan bugün çıkıyor

Şili'den geçen hafta dönen ve İstanbul Güngören'deki KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için 4 gün önce yanlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla, bu süreci onlarla geçirdi. Sık sık kaldıkları odanın penceresinden görüntü veren Isla ailesi, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından karantinaya evde devam edecek.
(İHA)
'Türk futbolu için köprüden önce son çıkış'
Transfer bombası patlıyor! Gomis ve Falcao...
F.Bahçe'de yeni hoca sürprizi
F.Bahçe'yle anlaştı mı? Başkan açıkladı
Serie A'da sezonun bitiş tarihi belli oldu
Adebayor'dan şok koronavirüs açıklaması
Arda Turan'dan flaş G.Saray açıklaması!
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!
Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı
Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım
Hagi, Rangers'ta mutlu!
Cengiz Ünder'den 23 Nisan hediyesi
Berke Özer'den teşekkür
Okuyucu Yorumları 0 yorum