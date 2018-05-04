Isla'ya 3 talip birden

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'yı İtalyan kulüpleri transfer etmek istiyor. Sezon başında İtalyan kulübü Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan Maurico Isla için transfer iddiası ortaya atıldı.
Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Maurico Isla'ya İtalya'dan ciddi transfer teklifleri geliyor. Şilili savunma oyuncusuna İtalya’dan Udinese, Chievo ve Genoa’nın talip olduğu kaydedildi.
Süper Lig'in ikinci yarısında formayı Şener'e kaptıran Isla, bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıktı ve 3 asist yaptı. (Fanatik)
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