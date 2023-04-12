Islak browni kurabiye tarifi! Lezzet patlaması yaşatan ıslak kurabiye nasıl yapılır?

Kakaolu kurabiye sevenlerin vazgeçilmezi olan browni kurabiye oldukça hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Gelen misafirlerinize ikram edeceğiniz farklı bir lezzet arıyorsanız browni kurabiye tarifini deneyebilirsiniz.

MALZEMELER Hamuru için:

125 gram tereyağı (8,5 yemek kaşığı)

1 adet yumurta (büyük boy)

1 çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

1 çay bardağı pudra şekeri

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2 damla taze sıkılmış limon suyu

TARİF Hafif ıslak bir kıvam alacak kurabiyelerin şerbeti için; derin bir tencereye aldığınız su ve toz şekeri kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayıp koyu bir kıvam alan şerbete, taze sıkılmış limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Ilınması için oda sıcaklığında bekletin. Kurabiye hamuru için; tereyağı, yumurta ve sıvı yağı karıştırma kabına alın.

Un, pudra şekeri, kakao, vanilin ve kabartma tozunu ekleyip ele yapışmayacak bir kıvama gelene dek yoğurun.

Hazırladığınız kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 10-12 dakika üzerleri hafif çatlayana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız kurabiyeleri, oda sıcaklığında soğumuş olan şerbete batırın. Kurabiyeler şerbeti iyice çekene dek bekletin.

AFİYET OLSUN!

