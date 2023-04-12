Islak browni kurabiye tarifi! Lezzet patlaması yaşatan ıslak kurabiye nasıl yapılır?

Klasik kurabiye tariflerinden sıkıldıysanız ıslak browni kurabiyesi tam size göre! Browni kurabiye tarifien sevilen kurabiye tarifleri arasında bulunuyor. Kahveyle, çayla mükemmel bir uyum sağlayan ıslak kurabiyenin mutlaka denenmesi gerekiyor. Browni kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
Kakaolu kurabiye sevenlerin vazgeçilmezi olan browni kurabiye oldukça hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Gelen misafirlerinize ikram edeceğiniz farklı bir lezzet arıyorsanız browni kurabiye tarifini deneyebilirsiniz.
MALZEMELER
Hamuru için:
125 gram tereyağı (8,5 yemek kaşığı)
1 adet yumurta (büyük boy)
1 çay bardağı sıvı yağ
3 su bardağı un
1 çay bardağı pudra şekeri
4 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
1 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
2 damla taze sıkılmış limon suyu
TARİF
Hafif ıslak bir kıvam alacak kurabiyelerin şerbeti için; derin bir tencereye aldığınız su ve toz şekeri kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayıp koyu bir kıvam alan şerbete, taze sıkılmış limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Ilınması için oda sıcaklığında bekletin. Kurabiye hamuru için; tereyağı, yumurta ve sıvı yağı karıştırma kabına alın.
Un, pudra şekeri, kakao, vanilin ve kabartma tozunu ekleyip ele yapışmayacak bir kıvama gelene dek yoğurun.
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