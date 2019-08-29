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Islak hamburger nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 29.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

İstanbul'un en özel sokak lezzetlerinden biri olan ıslak hamburgeri artık kendi mutfağınızda yapabilirsiniz :)

Islak hamburger nasıl yapılır?

Enfes köftesi ve bol sosuyla evde sıkça hazırlayabileceğiniz bu pratik tarife bayılacaksınız.

MALZEMELER

500 gram kıyma
1 yumurta
1 soğan rendelenmiş
2 diş sarımsak ezilmiş
1 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
Yarım su bardağı galeta unu
Hamburger ekmeği 6 adet

Sosu İçin:

1 kutu domates püresi
yarım çay bardağı ketçap
3 diş sarımsak
1 çorba kaşığı salça
Sıvıyağ
Tuz
Karabiber

YAPILIŞI

Köfte malzemelerini bir kapta iyice yoğurun. Hamburger ekmeği büyüklüğünde yassı şekiller verin.

Bir tavaya sos malzemelerini ekleyin ve kaynatın.

Köfteleri önce az yağlı tavada önlü arkalı pişirin, daha sonra sos tavasına aktararak köfteleri sosa iyice bulayın ve tabağa alın.

Ekmekleri ortadan ikiye kesin, alt kısımları sos tavasına gelecek şekilde yerleştirin.

Maşa ile ekmekleri çevirerek aralarına köfteyi de ekleyerek hamburger haline getirin.

Tavanın kapağını kapatıp 1 dakika bekletin ve tabağa alın.

Sıcak servis edin. Afiyet Olsun

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sokak lezzetleri islak hamburger

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