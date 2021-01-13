Islak kek tarifi ile nefis tatlı şölenine hazır olun!

Islak kek tarifi, bol soslu çikolatasıyla nefis pasta çeşitlerine kafa tutan bir tatlı. Akışkan çikolata sosun lezzetli kekle buluştuğu bu tarifte her mutfakta bulunan malzemeler kullanılıyor. Bu nedenle de hazırlaması kolay olan ıslak kek tarifi, çay saatlerinize eşlik edecek tadı damağınızda kalacak bir tarifle karşınızda.

ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yumurta,

225 gr toz şeker,

1 paket vanilya,

1 paket kabartma tozu,

320 gr un,

250 ml süt,

250 ml sıvı yağ,

50 gr kakao

Yapılışı:

Islak kek yapımına başlarken yumurtaları çırpma kabının içerisine dökün.

Şekeri ve vanilyayı da içine ilave edin. Ardından malzemeleri mikser yardımıyla çırpın.

Çırptıktan sonra içerisine sıvı yağ ve süt ilave edin, ardından tekrar çırpın.

Sıvı malzemelerin ardından kakaoyu ilave edin. Ardından çırpma işlemine başlayın.

Kakaoyu ilave ettikten sonra, içerisinden 200 ml. kadar bir sıvı alın.

Bu sıvıyla kek piştikten sonra kekin üzerini süsleyebilirsiniz.

Ardından un ve kabartma tozunu ilave edip çırpın.

Keki çırptıktan sonra kalıbına almak gerekir. Önceden yağlanmış kalıba keki dökün. Üzerini düzeltin ve her yere eşit dağılmasına dikkat edin. Böylelikle her bölgesi eşit kabarmış olur.

ISLAK KEK NASIL PİŞİRİLİR?

Islak kek tarifini yukarıdaki adımlara uygun şekilde hazırladıktan sonra pişirme işlemine geçilebilir. Bunun için 175 derecede ısıtılmış fırının orta bölmesine keki yerleştirin.

Yaklaşık 30 - 35 dakika sonra kekiniz pişmiş olacaktır.

Kekin üzeri kabuklaştığı anda fırından çıkarabilirsiniz.

Piştikten sonra ayrılan sosu üzerine dökmelisiniz ki servise hazır olsun.

ISLAK KEK SOSU NASIL KULLANILIR?

Islak keki soslamak için fırından çıkardıktan sonra, ayrılmış olan çikolata sosunu kekin üzerine sürün.

Kek sıcakken sürüldüğünde, çok güzel bir biçimde sıvıyı içine emmektedir.

Her tarafına bol bol dökerek sürün. Sosu sürdükten sonra servise hazırdır.

ISLAK KEK NASIL SERVİS EDİLİR?

Islak kek yapımında kek sosladıktan sonra üzerine isteğe bağlı olarak hindistan cevizi ya da fındık taneleri dökülebilir, bu şekilde süslenebilir. Ardından keserek servise alabilirsiniz.

Afiyet olsun.