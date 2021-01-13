YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Islak kek tarifi ile nefis tatlı şölenine hazır olun!

Islak kek tarifi ile nefis tatlı şölenine hazır olun!

Betül Songur Betül Songur 13.01.2021 18:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kek tarifleri arasında en sevilenlerden olan ıslak kek, yapımı zor olduğu düşünülerek ertelenen tarifler arasında yer alıyor. Ancak yemeyi sevenlerin bu tattan mahrum kalmaması için adım adım videolu olarak anlattığımız ıslak kek tarif ile nefis bir sonuca ulaşabilirsiniz. Pastanelerde satılanlardan farksız tam kıvamında sonuçlara ulaşabileceğiniz ıslak kek tarifi ile misafirlerinize tatlı şöleni yaşatabilirsiniz.

Islak kek tarifi, bol soslu çikolatasıyla nefis pasta çeşitlerine kafa tutan bir tatlı. Akışkan çikolata sosun lezzetli kekle buluştuğu bu tarifte her mutfakta bulunan malzemeler kullanılıyor. Bu nedenle de hazırlaması kolay olan ıslak kek tarifi, çay saatlerinize eşlik edecek tadı damağınızda kalacak bir tarifle karşınızda.

ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yumurta,
225 gr toz şeker,
1 paket vanilya,
1 paket kabartma tozu,
320 gr un,
250 ml süt,
250 ml sıvı yağ,
50 gr kakao

Yapılışı:

  • Islak kek yapımına başlarken yumurtaları çırpma kabının içerisine dökün.
  • Şekeri ve vanilyayı da içine ilave edin. Ardından malzemeleri mikser yardımıyla çırpın.
  • Çırptıktan sonra içerisine sıvı yağ ve süt ilave edin, ardından tekrar çırpın.
  • Sıvı malzemelerin ardından kakaoyu ilave edin. Ardından çırpma işlemine başlayın.
  • Kakaoyu ilave ettikten sonra, içerisinden 200 ml. kadar bir sıvı alın.
  • Bu sıvıyla kek piştikten sonra kekin üzerini süsleyebilirsiniz.
  • Ardından un ve kabartma tozunu ilave edip çırpın.
  • Keki çırptıktan sonra kalıbına almak gerekir. Önceden yağlanmış kalıba keki dökün. Üzerini düzeltin ve her yere eşit dağılmasına dikkat edin. Böylelikle her bölgesi eşit kabarmış olur.

ISLAK KEK NASIL PİŞİRİLİR?

  • Islak kek tarifini yukarıdaki adımlara uygun şekilde hazırladıktan sonra pişirme işlemine geçilebilir. Bunun için 175 derecede ısıtılmış fırının orta bölmesine keki yerleştirin.
  • Yaklaşık 30 - 35 dakika sonra kekiniz pişmiş olacaktır.
  • Kekin üzeri kabuklaştığı anda fırından çıkarabilirsiniz.
  • Piştikten sonra ayrılan sosu üzerine dökmelisiniz ki servise hazır olsun.

ISLAK KEK SOSU NASIL KULLANILIR?

  • Islak keki soslamak için fırından çıkardıktan sonra, ayrılmış olan çikolata sosunu kekin üzerine sürün.
  • Kek sıcakken sürüldüğünde, çok güzel bir biçimde sıvıyı içine emmektedir.
  • Her tarafına bol bol dökerek sürün. Sosu sürdükten sonra servise hazırdır.

ISLAK KEK NASIL SERVİS EDİLİR?

Islak kek yapımında kek sosladıktan sonra üzerine isteğe bağlı olarak hindistan cevizi ya da fındık taneleri dökülebilir, bu şekilde süslenebilir. Ardından keserek servise alabilirsiniz.
Afiyet olsun.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Sağlık deposu lahana turşusunu evde yapmayı denediniz mi?Sağlık deposu lahana turşusunu evde yapmayı denediniz mi?
MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi! MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü! Çok güzel bir genç kız oldu

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı büyüdü! Çok güzel bir genç kız oldu

Sofralardan eksik olmayan tat! Öyle bir faydası varmış ki...

Sofralardan eksik olmayan tat! Öyle bir faydası varmış ki...

Usta şeften havuçlu kek tarifi! Pişme aşamasını anlamak için...

Usta şeften havuçlu kek tarifi! Pişme aşamasını anlamak için...

Bu besinleri tüketirken bir kez daha düşünün!

Bu besinleri tüketirken bir kez daha düşünün!

Bu mezeyi hazırlamak 5 dakikanızı alacak

Bu mezeyi hazırlamak 5 dakikanızı alacak

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tatlı kriziniz son bulacak! Bakın nasıl hazırlanıyor

Tatlı kriziniz son bulacak! Bakın nasıl hazırlanıyor

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kahve dükkanında satılandan farksız Amerikan kurabiyesi

Kahve dükkanında satılandan farksız Amerikan kurabiyesi

Lokantaların demirbaşı evlerin vazgeçilmezi

Lokantaların demirbaşı evlerin vazgeçilmezi

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Diğer Haberler

Hastalıklara kalkan olacak lahana turşusu nasıl yapılır? Yemeye doyamayacaksınız

Sağlık deposu lahana turşusunu evde yapmayı denediniz mi?

İçi akışkan, dışı sert: Lezzetinden çatır çatır çatlayan kakaolu çatlak kurabiye tarifi!

İçi akışkan, dışı sert: Lezzetinden çatır çatır çatlıyor!

Lekeli kahve Macchiato nasıl hazırlanır? Adı bakın nereden geliyor

Ona lekeli kahve deniliyor! Adının hikayesi...

İçmeye doyamadığımız latte nasıl hazırlanır? Cappuccino ile arasındaki fark ne?

İçmeye doyamadığımız latte nasıl hazırlanır?

Hem doyurucu hem lezzetli! Beyaz peynirli tahıl salatası nasıl yapılır?

Bildiklerinizi unutun! Bu salata hem doyurucu hem lezzetli

Ustalıkla yapılmış bir cappuccino nasıl hazırlanır? Adının hikayesine çok şaşıracaksınız

Ustalıkla yapılmış bir cappuccino nasıl hazırlanır? Adının hikayesi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.