Islak kek tarifi: Islak kek nasıl yapılır?

Çat kapı gelen misafirlerinize ikram etmelik, çay kahve sohbetlerinizde damakları şenlendirmelik lezzetli bir kek tarifimiz var. Islak kek tarifini aşağıdaki malzemeleri ve tarifi kullanarak hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Islak kek tarifini siz de aşağıdaki malzemeler ile birkaç dakika içinde yapabilirsiniz. Hem çocuklara hem yetişkin misafirlere ikram edebilir, isterseniz aniden gelen tatlı krizleriniz için de elinizin altında bu tarifi bulundurabilirsiniz.
MALZEMELER
Hamuru için:
3 yumurta
1 bardak şeker
1 bardak süt
1 bardak yağ
1 paket vanilya
2 kaşık kakao
1 paket kabartma tozu
1 bardak un
Sosu için:
1 bardak süt
4 kaşık kakao
1 bardak şeker
1 çay bardağı yağ
Yarım çay kaşığı tuz
TARİF
Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın.
Fırın kabını yağlayıp karışımı dökün.
Sıcak fırında 180 derecede yarım saat pişirin.
Sos malzemelerini bir tencerede karıştırın ve pişirin.
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