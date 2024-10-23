Islak kek tarifi: Islak kek nasıl yapılır?

Islak kek tarifini siz de aşağıdaki malzemeler ile birkaç dakika içinde yapabilirsiniz. Hem çocuklara hem yetişkin misafirlere ikram edebilir, isterseniz aniden gelen tatlı krizleriniz için de elinizin altında bu tarifi bulundurabilirsiniz.

MALZEMELER Hamuru için:

3 yumurta

1 bardak şeker

1 bardak süt

1 bardak yağ

1 paket vanilya

2 kaşık kakao

1 paket kabartma tozu

1 bardak un

Sosu için:

1 bardak süt

4 kaşık kakao

1 bardak şeker

1 çay bardağı yağ

Yarım çay kaşığı tuz