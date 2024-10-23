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Islak kek tarifi: Islak kek nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 20:41
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Çat kapı gelen misafirlerinize ikram etmelik, çay kahve sohbetlerinizde damakları şenlendirmelik lezzetli bir kek tarifimiz var. Islak kek tarifini aşağıdaki malzemeleri ve tarifi kullanarak hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Islak kek tarifi: Islak kek nasıl yapılır?
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Kaç dilim 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Dilim 750kal

Islak kek tarifini siz de aşağıdaki malzemeler ile birkaç dakika içinde yapabilirsiniz. Hem çocuklara hem yetişkin misafirlere ikram edebilir, isterseniz aniden gelen tatlı krizleriniz için de elinizin altında bu tarifi bulundurabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Hamuru için:
  • 3 yumurta
  • 1 bardak şeker
  • 1 bardak süt
  • 1 bardak yağ
  • 1 paket vanilya
  • 2 kaşık kakao
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 bardak un
  • Sosu için:
  • 1 bardak süt
  • 4 kaşık kakao
  • 1 bardak şeker
  • 1 çay bardağı yağ
  • Yarım çay kaşığı tuz

TARİF

  • Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın.
  • Fırın kabını yağlayıp karışımı dökün.
  • Sıcak fırında 180 derecede yarım saat pişirin.
  • Sos malzemelerini bir tencerede karıştırın ve pişirin.
  • Pişen kekin üzerine sıcakken sosu dökün.
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Anahtar Kelimeler:
kek tarifi kek
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