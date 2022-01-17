Islak keki fırın kullanmadan yapın: Tavada ıslak kek tarifi

Çoğu kişi kek, börek ve çörek gibi lezzetleri fırın kullanarak pişiriyor. Oysa ocakta pişen hamur işlerinin tadı bir başka güzel oluyor. Tabanı kalın ve kapaklı bir tavanız varsa içinde pek çok hamur işi tarifini pişirmeniz mümkün. Bunlardan biri de ıslak kek. Tava kullanarak ocağınızın üstünde harika bir ıslak kek pişirebilirsiniz. Yeniliklere açık ve farklı şeyleri denemeyi seviyorsanız tarifimizi siz de hazırlayabilirsiniz. Fırını ısıtma derdi olmadan, tavanın içinde çabucak pişirebileceğiniz bir kek tarifi veriyoruz. Mis kokulu ıslak kek tarifi için sizi mutfağa alalım...

TAVADA ISLAK KEK TARİFİ

MALZEMELER

KEK HAMURU İÇİN

2 adet yumurta

1,5 çay bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı kakao

Yaklaşık 1 su bardağı un (yumurta büyüklüğüne göre artırılıp, azaltılabilir.)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

SOSU İÇİN

3 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı süt

SÜSLEMESİ İÇİN

Orman meyveleri, çilek

HAZIRLANIŞI