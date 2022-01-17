YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Islak keki fırın kullanmadan yapın: Tavada ıslak kek tarifi

Islak keki fırın kullanmadan yapın: Tavada ıslak kek tarifi

17.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle gün tabaklarının yıldızı olarak bildiğimiz ve yaş pasta niyetine kapış kapış tükettiğimiz ıslak kek, neredeyse her evde sıklıkla yapılan bir tarif. Genelde fırında pişirilen bir kek olarak biliniyor ama aslında tavada da rahatlıkla yapabileceğiniz, öğrenci evlerinde kalanların, fırını bozulanların yüzünü güldürecek bu tarife hayran kalacaksınız.

Islak keki fırın kullanmadan yapın: Tavada ıslak kek tarifi

Çoğu kişi kek, börek ve çörek gibi lezzetleri fırın kullanarak pişiriyor. Oysa ocakta pişen hamur işlerinin tadı bir başka güzel oluyor. Tabanı kalın ve kapaklı bir tavanız varsa içinde pek çok hamur işi tarifini pişirmeniz mümkün. Bunlardan biri de ıslak kek. Tava kullanarak ocağınızın üstünde harika bir ıslak kek pişirebilirsiniz. Yeniliklere açık ve farklı şeyleri denemeyi seviyorsanız tarifimizi siz de hazırlayabilirsiniz. Fırını ısıtma derdi olmadan, tavanın içinde çabucak pişirebileceğiniz bir kek tarifi veriyoruz. Mis kokulu ıslak kek tarifi için sizi mutfağa alalım...

TAVADA ISLAK KEK TARİFİ

MALZEMELER

KEK HAMURU İÇİN

  • 2 adet yumurta

  • 1,5 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 1 çorba kaşığı kakao

  • Yaklaşık 1 su bardağı un (yumurta büyüklüğüne göre artırılıp, azaltılabilir.)

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

SOSU İÇİN

  • 3 çorba kaşığı toz şeker

  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ

  • 1 çorba kaşığı kakao

  • 1 su bardağı süt

SÜSLEMESİ İÇİN

  • Orman meyveleri, çilek

HAZIRLANIŞI

  • Karıştırma kabının içine yumurtaları ve şekeri alın, mikser yardımı ile yaklaşık 5 dakika boyunca çırpın.

  • Karışımın üzerine zeytinyağını ve sütü ekleyip mikserle çırpmaya devam edin.

  • Üzerine 1 çorba kaşığı kakaoyu ilave edin.

  • Ardından vanilyayı da ekleyin ve karıştırın.

  • Kakaolu karışımın üzerine eleyerek unu ekleyin.

  • 1 paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra spatula yardımı ile iyice karıştırın.

  • Büyük boy granit tavanın içini yağlayın.

  • Hazırladığınız kakaolu kek harcınızı tavanın içine aktarın.

  • Tavanın kapağını sıkı bir şekilde örtün.

  • Kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika kadar pişmeye bırakın.

  • Pişme esnasında tavanın kapağını açmamaya özen gösterin.

  • Kekiniz pişerken bir sos tenceresi içine süt, kakao, toz şeker ve sıvı yağı alın.

  • Orta ateşte karıştırarak 5 dakika pişirin.

  • Kaynayan sosunuzu ocaktan alın.

  • Pişmiş olan keki dilimlere ayırın ve sos ılıkken kekin üzerine gezdirin.

  • Ağzını kapatarak 20 dakika dinlendirin.

  • Orman meyveleri ve çilek eşliğinde servis edebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
Enerji ve vitamin dolu lezzet: Pratik ayva tatlısı tarifiEnerji ve vitamin dolu lezzet: Pratik ayva tatlısı tarifi
Anahtar Kelimeler:
kek tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Heyecanlandıran paylaşım! Çocuklar Duymasın...

Heyecanlandıran paylaşım! Çocuklar Duymasın...

'Manuş Baba' sosyal medyada tartışma yarattı! "Çakma şarkıcı! Özür dile"

'Manuş Baba' sosyal medyada tartışma yarattı! "Çakma şarkıcı! Özür dile"

58 yaşındaki Hülya Avşar'ın elbisesiyle olay oldu

58 yaşındaki Hülya Avşar'ın elbisesiyle olay oldu

'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik' kim çıktı?

'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik' kim çıktı?

Twitter'da gündeme oturdu! O sözlere tepki...

Twitter'da gündeme oturdu! O sözlere tepki...

İlginizi Çekebilir

Harika yemekler için en iyi çelik tencere setleri

Harika yemekler için en iyi çelik tencere setleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.