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Islak kurabiye nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kurabiye tarifi - Kurabiye Tarifleri

Perihan Gövel Perihan Gövel 06.11.2020 10:41 | Son Güncelleme:
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Islak kurabiye nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kurabiye tarifi - Kurabiye Tarifleri

İçindekiler

  • Lezzetiyle Harikalar Yaratan Islak Kurabiye Tarifi
  • Lezzetine Lezzet Katacak Püf Noktalar!
  • Islak Kurabiyenin Kalori Miktarı Ne Kadardır?
  • Alternatif Islak Kurabiye Tarifleri
  • Islak Kurabiyenin Yanında Ne Gider? İşte Cevabı!

Ağızda dağılan yumuşacık ıslak kurabiyelerin hayatınızın vazgeçilmezlerinden olmasına izin verin. Tatlı zevkinizi doruklara çıkaracak olan eşsiz ıslak kurabiyeler ile bedeniniz ve ruhunuz her zaman zinde olacak.

Islak kurabiye tarifi kakaolu ve kakaosuz olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bu tarifte sizlere daha akışkan bir lezzet sunan kakaolu tarifi anlatacağız. Enfes lezzeti ve harika görünümü ile sizi şaşkına çeviren ıslak kurabiye kakaolu tarifi sizlerle!

Lezzetiyle Harikalar Yaratan Islak Kurabiye Tarifi

Pek çok kişinin severek tükettiği kurabiyeler, dilediğiniz her anda yemek için hazır! İster misafirlere isterseniz çocuklara göre hazırlayabileceğiniz lezzetli tarif için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir.

Eşsiz Islak Kurabiye Malzemeleri:

  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 125 gram margarin ya da tereyağı (oda sıcaklığına sahip)
  • 3 veya 4 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 ya da 3 su bardağı un

Leziz Şerbeti İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su veya süt

Islak Kurabiye Yapımı

  • Güzel bir görüntüye sahip ıslak kurabiye yapımı için büyük bir kaba tereyağını veya margarini koyduktan sonra yumurtayı üzerine ekleyin.
  • Şekeri, kakaoyu ve sıvıyağı da kaba ilave ettikten edip tüm malzemeleri karıştırarak bir bütün haline getirme sırası şimdi.
  • Vanilyayı, kabartma tozunu ve unu da yavaş yavaş ekledikten sonra sıkı bir şekilde yoğurun.
  • Belli bir hacme gelen kurabiye hamurunun 10-15 dakika kadar dinlenmesine izin verin.
  • Eliniz ile yuvarlak bir şekil verdiğiniz kurabiyeleri tamamen yağlanmış tepsiye dizin.
  • Önceden ısıtılmış fırına koyduğunuz sütlü ıslak kurabiyeleri 180 dereceye ayarlanmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  • Üstleri iyice kabaran kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra 10 veya 15 dakika dışarıya bekletmeye alın.
  • Kurabiyelerin dinlendiği sırada şekeri ve sıcak suyu bir araya getirin.
  • Sıcaklığı çok yüksek olmayan şerbeti, ılık kurabiyelerin üzerine yavaş ve oranlı bir şekilde dökün.
  • Dilerseniz şerbetini çekmiş kurabiyelerin üzerine Hindistan cevizi, Antep fıstığı tozu dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Lezzetine Lezzet Katacak Püf Noktalar!

Zihninizde yer edinen “Islak kurabiye nasıl yapılır?” sorusunun en ince ayrıntılarına kadar cevap vermenin şimdi tam zamanı. Islak kurabiye yapımı oldukça pratik ve kolay olsa da bilmeniz gereken ufak püf noktalar mutfak hayatınızı kolaylaştırır. Öncelikle bir kurabiyenin enfes olmasını sağlayan altın kural, hamurunun tam kıvamında olmasıdır. Fazla katı veya cıvık bir hamur ile istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Bundan dolayı ıslak kurabiye tarifinde verilen malzemeleri eksiksiz ve uygun miktarlarda kullanmaya dikkat etmelisiniz. Islak kurabiye sütlü ve sütsüz olarak farklı tariflere sahip olabiliyor ancak biz burada tatlının yoğunluğunun daha çok ön plana çıkabilmesi için size sütlü tarifi öneririz. En önemli lezzet sırlarından biri de unu, kabartma tozunu eleme yöntemiyle ilave etmektir. Aksi takdirde hamurunuz yoğrulması ve toplanması zor bir hal alır. Fırında pişmekte olan kurabiyelerin üstleri mutlaka kontrol edilmelidir. Kurabiyelerin üzerinde çatlaklar oluşmaya başladığında fırından alınmasının zamanı gelmiş demektir. Dinlenmeye bırakılan aynı zamanda oda sıcaklığına sahip hamurun üstüne dökülen ıslak kurabiye şerbeti kesinlikle soğuk olmalıdır. Şerbette bekletilme süresi de can alıcı noktalardan bir tanesidir. Fazla bekletilirse fazla yumuşama, az bekletilirse de sertlik gibi istenmeyen durumlar ile karşı karşıya gelinebilir. Tüm hassas noktalara uyduktan sonra geriye sevdikleriniz ile birlikte muazzam kurabiyelerin tadını doya doya çıkarmak kalır.

Islak Kurabiyenin Kalori Miktarı Ne Kadardır?

Leziz kurabiyelerin 100 gramında 361 kalori bulunur. Muhteşem kurabiyelerin tadını çıkarırken gününüzün de oldukça enerjik, aktif geçmesini sağlayabilirsiniz. Bizim size önerimiz vücudunuzdaki dengeyi sağlamak için gün içerisinde birkaç adetten fazla kurabiye tüketmemenizdir. Formuna dikkat eden tüketicilerin kalori değerini düşürebilmek amaçlı ıslak kurabiye malzemelerinde bulunan şeker ve kakao miktarlarını tarifte verilenden daha az kullanmaları tavsiye edilir. Dilediğiniz takdirde farklı malzemelerin miktarlarının da oranlı bir şekilde düşürülmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Alternatif Islak Kurabiye Tarifleri

Yeni maceralara açılmayı seviyorsanız farklı ıslak kurabiye çeşitlerini en güzel şekilde ortaya koymak sizin elinizde. Kakao yerine beyaz çikolata kullanarak tatlınızı daha hafif bir hale getirebilirsiniz. Bitter çikolata tercihi ile de ıslak kurabiyelerinizdeki yoğunluğu zirvelere çıkararak hissedebilirsiniz. İçerisine kakao gibi bir arama katmadan sade ve yalın bir hale getirdiğiniz hamurunuzun içerisine kuruyemiş saklayabilirsiniz. Bu küçük sürpriz ile misafirlerinizi ve sevdiklerinizi her daim şaşırtabilirsiniz. Tatlınızı sunuma hazırlama aşamasında ise meyve, karamel ve çikolata gibi aromalara sahip çeşitli sosları ya da tozları kullanarak etkileyici, çarpıcı ve şahane bir görünüm yaratabilirsiniz.

Islak Kurabiyenin Yanında Ne Gider? İşte Cevabı!

Islak kurabiyenin damak tadınızı taçlandıracak lezzetini çeşitli kompostolar ile tamamlayabilirsiniz. Kurabiyelerin yanında acı bir Türk kahvesi, kahve, çay, sıcak süt gibi sade ve yalın içecekleri tercih ederek müthiş tatlınızın ön plana daha çok çıkabilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca ağır bir akşam yemeğini şahane ıslak kurabiyeler ile sonlandırabilirsiniz. Tatlınız ile birlikte veya tatlınızdan önce ara sıcak sunumu yapabilme imkânınız da seçenekler arasında yer alır. Islak kurabiyeleri soğuk atıştırmalıklar ile bir araya getirseniz güzel bir görünüm yaratabilirsiniz. Kurabiyeleriniz yeterli yumuşaklığa, oldukça hafif görünüme sahip olduğunu düşünüyor iseniz fındık, badem, kaju, fıstık ve kuru üzüm gibi kuruyemişler ile de ikram edebilirsiniz.

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