Islak kurabiye nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kurabiye tarifi - Kurabiye Tarifleri

Islak kurabiye tarifi kakaolu ve kakaosuz olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bu tarifte sizlere daha akışkan bir lezzet sunan kakaolu tarifi anlatacağız. Enfes lezzeti ve harika görünümü ile sizi şaşkına çeviren ıslak kurabiye kakaolu tarifi sizlerle!

Lezzetiyle Harikalar Yaratan Islak Kurabiye Tarifi

Pek çok kişinin severek tükettiği kurabiyeler, dilediğiniz her anda yemek için hazır! İster misafirlere isterseniz çocuklara göre hazırlayabileceğiniz lezzetli tarif için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir.

Eşsiz Islak Kurabiye Malzemeleri:

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

125 gram margarin ya da tereyağı (oda sıcaklığına sahip)

3 veya 4 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı şeker

2 ya da 3 su bardağı un

Leziz Şerbeti İçin Malzemeler

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su veya süt

Islak Kurabiye Yapımı

Güzel bir görüntüye sahip ıslak kurabiye yapımı için büyük bir kaba tereyağını veya margarini koyduktan sonra yumurtayı üzerine ekleyin.

Şekeri, kakaoyu ve sıvıyağı da kaba ilave ettikten edip tüm malzemeleri karıştırarak bir bütün haline getirme sırası şimdi.

Vanilyayı, kabartma tozunu ve unu da yavaş yavaş ekledikten sonra sıkı bir şekilde yoğurun.

Belli bir hacme gelen kurabiye hamurunun 10-15 dakika kadar dinlenmesine izin verin.

Eliniz ile yuvarlak bir şekil verdiğiniz kurabiyeleri tamamen yağlanmış tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış fırına koyduğunuz sütlü ıslak kurabiyeleri 180 dereceye ayarlanmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Üstleri iyice kabaran kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra 10 veya 15 dakika dışarıya bekletmeye alın.

Kurabiyelerin dinlendiği sırada şekeri ve sıcak suyu bir araya getirin.

Sıcaklığı çok yüksek olmayan şerbeti, ılık kurabiyelerin üzerine yavaş ve oranlı bir şekilde dökün.

Dilerseniz şerbetini çekmiş kurabiyelerin üzerine Hindistan cevizi, Antep fıstığı tozu dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Lezzetine Lezzet Katacak Püf Noktalar!

Zihninizde yer edinen “Islak kurabiye nasıl yapılır?” sorusunun en ince ayrıntılarına kadar cevap vermenin şimdi tam zamanı. Islak kurabiye yapımı oldukça pratik ve kolay olsa da bilmeniz gereken ufak püf noktalar mutfak hayatınızı kolaylaştırır. Öncelikle bir kurabiyenin enfes olmasını sağlayan altın kural, hamurunun tam kıvamında olmasıdır. Fazla katı veya cıvık bir hamur ile istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Bundan dolayı ıslak kurabiye tarifinde verilen malzemeleri eksiksiz ve uygun miktarlarda kullanmaya dikkat etmelisiniz. Islak kurabiye sütlü ve sütsüz olarak farklı tariflere sahip olabiliyor ancak biz burada tatlının yoğunluğunun daha çok ön plana çıkabilmesi için size sütlü tarifi öneririz. En önemli lezzet sırlarından biri de unu, kabartma tozunu eleme yöntemiyle ilave etmektir. Aksi takdirde hamurunuz yoğrulması ve toplanması zor bir hal alır. Fırında pişmekte olan kurabiyelerin üstleri mutlaka kontrol edilmelidir. Kurabiyelerin üzerinde çatlaklar oluşmaya başladığında fırından alınmasının zamanı gelmiş demektir. Dinlenmeye bırakılan aynı zamanda oda sıcaklığına sahip hamurun üstüne dökülen ıslak kurabiye şerbeti kesinlikle soğuk olmalıdır. Şerbette bekletilme süresi de can alıcı noktalardan bir tanesidir. Fazla bekletilirse fazla yumuşama, az bekletilirse de sertlik gibi istenmeyen durumlar ile karşı karşıya gelinebilir. Tüm hassas noktalara uyduktan sonra geriye sevdikleriniz ile birlikte muazzam kurabiyelerin tadını doya doya çıkarmak kalır.