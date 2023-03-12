"İslam düşmanısın" mesajını ifşa etti! Pınar Altuğ: Söyleyecek söz bulamıyorum

Türkiye'yi sarsan depremlerden sonra eşi Yağmur Atacan ile elinden geleni yapmaya çalışan Pınar Altuğ geçtiğimiz hafta da Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından depreme dair paylaşımlar yapan ve yardım kampanyalarını ve ihtiyaçlarını da duyuran Pınar Altuğ kendisine gelen bir mesajla şoke oldu.

"İslam düşmanısınız hepiniz... Yüzünde meymenet kalmamış, başörtüden rahatsız oluyorsun" yazan mesajı ifşa eden oyuncu şunları yazdı:

"Bu kadar büyük bir afet yaşamışken hâlâ kin kusabilecek, dil uzatabilecek kadar karanlık bir kalp! Söyleyecek kelime bulamıyorum inşallah bir gün muhtaç olmazsınız."

