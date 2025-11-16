SPOR

Islam Makhachev artık çifte şampiyon! Jack Della Madalena'yı domine etti

UFC, 322. etkinliğiyle dövüş sporları dünyasını yerinden oynatan yeni bir maçla dünyanın gündeminde. İslam Makhachev ve Jack Della Maddalena'nın heyecanla beklenen maçı bu sabaha karşı tamamlandı. MMA tutkunlarını ekran başına kilitleyecek maçta Makhachev, Maddalena'yı 5 raunt boyunca domine ederek çifte kemerin sahibi oldu.

Doğukan Akbayır

UFC 322 organizasyonu, 16 Kasım 2025 Pazar sabahı Türkiye saatiyle başladı. Gecenin en çok merak edilen karşılaşması olan Islam Makhachev - Jack Della Maddalena mücadelesi ise saat 08.00 itibarıyla başladı.

İKİ EFSANE İSİM KARŞI KARŞIYA

Dünyanın en prestijli dövüş organizasyonlarından biri olan UFC, Welterweight kemeri için iki efsane ismi karşı karşıya getirdi.

Unvanını korumak isteyen Welterweight şampiyonu Jack Della Maddalena, bu sabah saatlerinde ikinci kemerini kazanmak Islam Makhachec'le karşı karşıya geldi.

ÇİFTE ŞAMPİYON

Makhachev, 5. raunt boyunca domine ettiği maçta Maddalena'yı mağlup ederek çifte şampiyon oldu.

