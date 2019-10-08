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Islam Slimani Ligue 1 tarihinde en erken çift haneli skor katkısı veren isim oldu

FRANSA HABERLERİ  | 08.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan bir performans geçiren Islam Slimani, geri döndüğü kulübü Leicester City'den Monaco'ya kiralanmıştı. Fransız ekibinde etkili bir başlangıç yapan Islam Slimani, kısa sürede tarihe de geçmeyi başardı.

Islam Slimani Ligue 1 tarihinde en erken çift haneli skor katkısı veren isim oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen fakat sezon boyunca yalnızca 1 gol atmayı başarabilen Islam Slimani, Fransa Lig 1'de ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

SLIMANI'DEN BREST'E KARŞI HARİKA PERFORMANS

AS Monaco forması ile gösterdiği performans ile birlikte beğenileri toplayan ve Monaco temsilcisinin en büyük gol silahı konumunda bulunan Cezayirli futbolcu, 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Monaco formasıyla 6 lig maçında 4 gol atarak 6 asist yapan Cezayirli forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan ilk futbolcu oldu.

Fransa Lig 1'de Eylül aynının oyuncusu adayları ise şu şekilde:

- Victor Osimhen(Lille)
- Nicolas Pallois(Nantes)
- Islam Slimani(Monaco)

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