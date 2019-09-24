İşledikleri suçlarla erkekleri solladılar!

Meksika’da çete savaşları yıllardır ülkenin en büyük sorunlarından biri. Araştırmalara göre 2008-2018 yılları arasında çete savaşlarında 100 bini aşkın insan bu savaşta can verdi. Çetelerin birbirleriyle olan rekabetlerinde son yıllarda kadın suikastçılar ön plana çıktı.

FELİX'İN ÖLÜMÜNDEN SONRA GÖZLER ONLARA ÇEVRİLDİ

Sinaloa kartelinin lideri El Chapo’nun en güvendiği isimlerden Claudia Ochoa Felix geçtiğimiz günlerde sevgilisinin yatağında ölü bulundu. Felix’in ölüm haberi uluslararası basında geniş yer bulurken, kadın suikastçıların artışına dikkat çekildi.



