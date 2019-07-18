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İşlerinden istifa edip bir okul servisiyle dünyayı geziyorlar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 18.07.2019 10:22 | Son Güncelleme

Kurumsal işlerinden istifa edip, eski bir okul servisini yenilediler. Dünya tura çıkan cesur çifte göre artık gittikleri her yer onların evi...

İşlerinden istifa edip bir okul servisiyle dünyayı geziyorlar!

Chase Green (28) ve Mariajose Trejo (25) sabah dokuz akşam beş arası çalıştıkları kurumsal işlerinden istifa edip dünyayı gezmeye karar verdiler. İhtiyaçları olan tek şey ise köpekleri ve bir okul servisiydi. Bu ilginç çift, eski bir okul servisini tadilattan geçirdi ve içinde rahatça yaşanabilecek bir yuva haline getirdi. Artık gittikleri her yer onların evi.

Okul servisini yenilemek ve bir yaşam alanına çevirmek için 4 ay harcadılar.

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82 koltuklu ve 250sqft olan okul servisini 3.500 dolara satın alan çift yenileme için 16.000 dolar harcadıklarını söylüyor. Bu otobüs eski çiftlik evleri kadar büyük olmasa da bütün gerekli şeyleri barındırıyor. İçinde çift kişilik yatak, tuvalet, duş, mutfak, su deposu ve solar güneş panelleri bulunuyor.

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“Youtube’dan insanların otobüsleri yenilemesini izliyorduk ve bundan ilham aldık.” diyor Chase. “İlk olarak bu videoları bize babam gösterdi, çünkü ikimizin de küçük yaşam alanlarına meraklı olduğumuzu biliyordu.”

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“Önceki evimizde 185 metrekare alanımız ve çokça odamız vardı. Evi tamamen mobilyalarla döşemiştik. Neredeyse hiçbirini kullanmadık. Tam bir israftı.”

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Çalıştığı kurumdan birçok meslektaşı ile birlikte çıkarılan Chase için bu olay son damla oldu ve Mariajose ile birlikte hayatlarını değiştirmeye karar verdiler.

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Artık hayatlarını başkası için yaşamamaya, kendi istedikleri doğrultusunda şekillendirmeye karar veren çift Ağustos 2018’de evlerini sattı ve yollara düştü.

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Wisconsin’den Arizona’ya, Puerto Rico’dan Tennnessee’ye seyahat ettiler.

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Yolda freelance olarak yaptıkları işlerden para kazanmaya devam ettiler.

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Chase website ve grafik tasarımcı olarak, Mariajose ise makyaj artistliği yaparak para kazanıyor.

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Chase bu cennet gibi görünen yaşam tarzının aslında o kadar kolay olmadığını da belirtiyor.

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“Bu hayat tarzı çok fazla planlama ve araştırma gerektiriyor. İstediğimiz yere arabamızı koyamıyoruz. Bunu düzenleyen yasalar var. Çok kez 100 doları aşan park cezaları kesildi ve bir o kadar sefer sabahları arabamızı çekmemizi isteyen polisler tarafından uyandırıldık.”

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Çift, bütün bu zorluklara karşı asla eski kurumsal hayatlarına geri dönmek istemediklerini de ekliyor.

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