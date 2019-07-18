İşlerinden istifa edip bir okul servisiyle dünyayı geziyorlar!

Chase Green (28) ve Mariajose Trejo (25) sabah dokuz akşam beş arası çalıştıkları kurumsal işlerinden istifa edip dünyayı gezmeye karar verdiler. İhtiyaçları olan tek şey ise köpekleri ve bir okul servisiydi. Bu ilginç çift, eski bir okul servisini tadilattan geçirdi ve içinde rahatça yaşanabilecek bir yuva haline getirdi. Artık gittikleri her yer onların evi.

Okul servisini yenilemek ve bir yaşam alanına çevirmek için 4 ay harcadılar.

82 koltuklu ve 250sqft olan okul servisini 3.500 dolara satın alan çift yenileme için 16.000 dolar harcadıklarını söylüyor. Bu otobüs eski çiftlik evleri kadar büyük olmasa da bütün gerekli şeyleri barındırıyor. İçinde çift kişilik yatak, tuvalet, duş, mutfak, su deposu ve solar güneş panelleri bulunuyor.

“Youtube’dan insanların otobüsleri yenilemesini izliyorduk ve bundan ilham aldık.” diyor Chase. “İlk olarak bu videoları bize babam gösterdi, çünkü ikimizin de küçük yaşam alanlarına meraklı olduğumuzu biliyordu.”

“Önceki evimizde 185 metrekare alanımız ve çokça odamız vardı. Evi tamamen mobilyalarla döşemiştik. Neredeyse hiçbirini kullanmadık. Tam bir israftı.”