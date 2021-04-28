İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Nişanlısından neden ayrıldı?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu’yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur. Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Balaban’ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey’dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır.

Survivor 'da bu akşam ünlüler takımı iletişim oyununu kazanarak anneleri ile telefonda konuştu. Başarılı yarışmacı İsmail Balaban, Survivor yarışmasından sonra evlenmeyi planladığı Gamze Atakan hakkında annesinden şok sözler duydu. Peki, İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı? İşte, ayrıntılar...

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

İSMAİL BALABAN NİŞANLISINDAN NEDEN AYRILDI?

İsmail Balaban Survivor yarışmasında takımının kazandığı İletişim Ödülü'nde annesi ile telefonda konuştu. Yarışmada sürekli olarak nişanlısından bahseden Balaban'ın annesi ise kendisine hiç beklemediği sözler sarf ederek nişanlısının adını bir daha anmamasını istedi.

Balaban'ın annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" diye konuştu.



