MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Nişanlısından neden ayrıldı?

İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Nişanlısından neden ayrıldı?

28.04.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu akşam İsmail Balaban büyük bir şok yaşadı. İletişim ödülünde annesi ile telefonda konuşma hakkı kazanan İsmail Balaban annesinden hiç beklemediği sözler duydu. İsmail Balaban'ın nişanlısı ile olan sorunlarını dile getiren annesi telefonda konuşurken göz yaşlarını tutamadı. İşte, ayrıntılar...

İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Nişanlısından neden ayrıldı?

Survivor'da bu akşam ünlüler takımı iletişim oyununu kazanarak anneleri ile telefonda konuştu. Başarılı yarışmacı İsmail Balaban, Survivor yarışmasından sonra evlenmeyi planladığı Gamze Atakan hakkında annesinden şok sözler duydu. Peki, İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı? İşte, ayrıntılar...

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu’yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur. Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Balaban’ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey’dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır.

Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tahsil görmektedir.2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

İSMAİL BALABAN NİŞANLISINDAN NEDEN AYRILDI?

İsmail Balaban Survivor yarışmasında takımının kazandığı İletişim Ödülü'nde annesi ile telefonda konuştu. Yarışmada sürekli olarak nişanlısından bahseden Balaban'ın annesi ise kendisine hiç beklemediği sözler sarf ederek nişanlısının adını bir daha anmamasını istedi.

Ekran Resmi 2021-04-28 00.42.34

Balaban'ın annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk belgelendi! İşte o kareAşk belgelendi! İşte o kare
Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: O kızın adını anmaNişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: O kızın adını anma
O da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildiO da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildi
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan mutant virüs açıklaması

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan mutant virüs açıklaması

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kansere yakalanan ünlü oyuncudan duygulandıran veda

Kansere yakalanan ünlü oyuncudan duygulandıran veda

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.