İsmail Hacıoğlu annesini kaybetti! Acısını bu sözlerle paylaştı: Hayatıma hangi kadın girse...

Hem özel hayatı hem de başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen İsmail Hacıoğlu annesini kaybetti.

Son olarak Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Cem Karaca'ya hayat veren İsmail Hacıoğlu annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken duygularını da sosyal medyadan paylaştı.

Annesinin mezarını paylaşan İsmail Hacıoğlu daha sonra bir paylaşım daha yaparak şunları yazdı:

"Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun…Güle güle menekşe gözlüm… Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geliceğim…."

Ünlü oyuncunun vefat eden annesine vedası yürek burktu.





