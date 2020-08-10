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İsmail Hacıoğlu’nun sevgilisi Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında ve nereli? Merve Çağıran’ın hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 13:00 | Son Güncelleme

Dans eğitmeni eşi Duygu Kumarki ile anlaşmalı olarak 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Çocuk dizisindeki partneri Merve Çağıran ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğrafla duyurmaları üzerine Merve Çağıran kimdir sorusu sorulmaya başlandı.

İsmail Hacıoğlu’nun sevgilisi Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında ve nereli? Merve Çağıran’ın hayatı!

Geçtiğimiz hafta magazin gündemini en meşgul eden konulardan bir tanesi İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran aşkıydı. İsmail Hacıoğlu’nun boşanmasının hemen ardından ortaya atılan iddialar için çift bir süre sessiz kalmayı tercih etti. Beraber tatil yaptıklarının magazin kulislerinde konuşulması üzerine İsmail Hacıoğlu sosyal medya hesabından bombayı patlatarak aşkını itiraf etti.
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İsmail Hacıoğlu’nun paylaşımının sonrasında gözler Merve Çağıran’a çevrildi. Güzel oyuncu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler “Merve Çağıran kaç yaşında, Merve Çağıran nereli ve “Merve Çağıran dizileri nelerdir, Merve Çağıran boyu ve kilosu ne kadardır?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

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Merve Çağıran, 10 Kasım 1992 yılında Balıkesir’de doğdu. Merve Çağıran aslen Balıkesirli olmasına rağmen çocukluğunu İzmir’de geçirdi. Eğitim hayatını İzmir’de tamamlayan Merve Çağıran oyunculuk için ilk temelleri de burada attı. 35,5 Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Merve Çağıran sektöre adım atabilmek için İstanbul’a yerleşti.
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2010 yılına ilk kez kamera karşısına geçen Merve Çağıran, “Tek Türkiye” dizisinde Sevda karalterine hayat verdi. 2012-2015 yılları arasında Farklı Desenler, Ekip 1- Nizama Adanmış Ruhlar, Şefkat Tepe, Öteki İnsanlar, Hıyanet Sarmalı ve Kaçak Gelinler projelerinde boy gösterdi. Merve Çağıran asıl popülerliğine ise 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Janset karakteriyle kavuştu.
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Güzel oyuncu 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisinde İpek karakterini canlandırdı. 2017 yılında Merve Çağıran Kalp Atışı dizisinde Dr. İpek Erdem rolüyle izleyicisine merhaba dedi. Kalp Atışı dizisinden sonra Fi’de Ceren karakterine nefes olan Merve Çağıran 2019 yılında Çarpışma dizisinin kadrosuna Merak rolüyle katıldı. Son olarak Merve Çağıran 2020 yılında Çocuk dizisinde Akça Yılmaz rolünü oynadı.

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Merve Çağıran dizilerinin yanında yalnızca tek bir sinema filminde beyaz perdede yer aldı. Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler’in başrollerini paylaştığı İkimizin Yerine filminde Sevil karakterini canlandırdı.
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Merve Çağıran boy olarak 174 cm’dir. Merve Çağıran kilo olarak ise 53 kilodur. Merve Çağıran’ın burcu ise Akrep’tir.


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