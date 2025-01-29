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Ismail Jakobs oynayacak mı? Okan Buruk son durumunu açıkladı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.01.2025 22:21
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ismail Jakobs oynayacak mı? Okan Buruk son durumunu açıkladı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Hollanda'da Ajax ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"TOTTENHAM KARŞISINDA BUNU YAPTIK"

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"Ajax, Rigas'ta kesin kazanıp son maça çıkar diye düşünürken son maça kaldı. Birçok takım bunu yaşıyor. Manchester City, bu akşam ilk 24'e kalmak için oynayacak. Bu tür maçlar oluyor. Ama elimizdeki şans devam ediyor. Bu da bizim için çok önemli. Tottenham maçında bunu yaptık. En zor maç olarak gözüküyordu ama belki en kolay maçlarımızdan biri oldu."

JAKOBS'UN SON DURUMU

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Ismail Jakobs yarın oynayabilecek durumda mı?

"Yarın tekrar kontrollerini yapacağız. Bugün bizimle antrenmanlara çıktı. Bu maçları düşünüyoruz ama diğer yandan bundan sonraki süreç daha uzun bir sakatlık getirir mi, onu düşünüyoruz. Bu da önemli oluyor. Icardi, aylarca iğneyle oynadı. O, o tür bir oyuncuydu. Her oyuncu aynı olmuyor. Yarın daha net bir karar vereceğiz onunla ilgili."

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi galatasaray
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