Ismail Jakobs oynayacak mı? Okan Buruk son durumunu açıkladı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Hollanda'da Ajax ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"TOTTENHAM KARŞISINDA BUNU YAPTIK"

"Ajax, Rigas'ta kesin kazanıp son maça çıkar diye düşünürken son maça kaldı. Birçok takım bunu yaşıyor. Manchester City, bu akşam ilk 24'e kalmak için oynayacak. Bu tür maçlar oluyor. Ama elimizdeki şans devam ediyor. Bu da bizim için çok önemli. Tottenham maçında bunu yaptık. En zor maç olarak gözüküyordu ama belki en kolay maçlarımızdan biri oldu."

JAKOBS'UN SON DURUMU

Ismail Jakobs yarın oynayabilecek durumda mı?

"Yarın tekrar kontrollerini yapacağız. Bugün bizimle antrenmanlara çıktı. Bu maçları düşünüyoruz ama diğer yandan bundan sonraki süreç daha uzun bir sakatlık getirir mi, onu düşünüyoruz. Bu da önemli oluyor. Icardi, aylarca iğneyle oynadı. O, o tür bir oyuncuydu. Her oyuncu aynı olmuyor. Yarın daha net bir karar vereceğiz onunla ilgili."