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İsmail Kartal bombayı patlatıyor! İlk transferiyle taraftara Edin Dzeko'yu bile unutturacak

04.07.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferin en hareketli ekiplerinin başında gelen Fenerbahçe'de özellikle Dzeko transferi büyük ses getirirken, yeni hoca İsmail Kartal bu ismi bile unutturacak bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

İsmail Kartal bombayı patlatıyor! İlk transferiyle taraftara Edin Dzeko'yu bile unutturacak

Jorge Jesus'un ayrılığının ardından yeni sezona yeni hocası İsmail Kartal ile hazırlanan Fenerbahçe transferin en hızlı takımı olarak ön plana çıkıyor. Şu ana kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini resmen açıklayan Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'dan yönetime sürpriz bir talep geldi.

DZEKO'YU BİLE UNUTTURACAK TRANSFER

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Sarı-lacivertliler için İngiltere'den Thiago Alcantara iddiası geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, Liverpool forması giyen Thiago ile ilgilendiği belirtildi.

ŞU ANDA TEKLİF YOK

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Liverpool'un 32 yaşındaki futbolcusu için şu anda herhangi bir teklif almadığı kaydedildi. İspanyol yıldız ile birçok kulübün ilgilendiği vurgulandı. Liverpool'un sözleşmesinin gelecek yıl bitecek olması nedeniyle bu yaz Thiago'nun geleceğiyle ilgili bir karar alabileceği ifade edildi.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

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Barcelona'nın altyapısından yetişen Thiago, Katalan ekibi dışında Bayern Münih ve Liverpool formaları giydi. 2020'de Liverpool'a imza atan deneyimli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yıl 28 maçta 1 asist yaptı.


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