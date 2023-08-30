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İsmail Kartal'dan Batshuayi açıklaması geldi! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor mu?

30.08.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Rakibimizi farklı yenmiş olsak da onları ciddiye alıyoruz. Yarınki maçta iyi mücadele edip kazanarak ülkemize dönmek istiyoruz" dedi.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yarın TSİ 20.00'de Twente Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak başlayan İsmail Kartal, “İlk maçta 5-1 kazanarak avantajlı bir skor elde ettik. Twente, karşılaşmanın ilk 15-20 dakikasında bizi zorladı. Bunun bilincindeyiz. 7 maçtır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Rakibimizi farklı yenmiş olsak da onları ciddiye alıyoruz. Yarınki maçta iyi mücadele edip kazanarak ülkemize dönmek istiyoruz” diye konuştu.

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting’in “Her şey henüz bitmedi” söyleminin hatırlatılması üzerine ise Kartal, “Rakip takımın hocasının, oyuncuların motivasyonlarını yükseltmek için böyle bir açıklama yapmasını gayet doğal buluyorum. İlk maçta farklı kaybettikleri için yarın kazanarak bunu telafi etmek isteyecekler. Biz de bunu biliyoruz. Biz de en iyi şekilde hazırlandık” şeklinde konuştu.

“LIVAKOVIC’IN PERFORMANSI BİZİ MEMNUN EDİYOR”

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Takımın yeni transferlerinden Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili olarak ise İsmail Kartal şunları söyledi:

“Livakovic, çalışmayı seven bir oyuncu. Gerçekten antrenmanlarda ortaya koyduğu performansla uyum sağlamış gözüküyor. Performansı bizi memnun ediyor.”
Gece saatlerinde İstanbul’a gelen ve bonservisi elinde olan Alfredo Morelos ile ilgili ise tecrübeli teknik adam, “Morelos ile ilgili kesinleşmiş bir şey yok. Bu süreci başkanımız ve yöneticilerimiz yürütüyor” açıklamasında bulundu.

“MICHY, BUGÜN BİZİMLE BİRLİKTE AMA YARIN NE OLUR BİLEMEM”

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Takımdan ayrılması gündemde olan Michy Batshuayi ile alakalı gelen bir soruya ise Kartal, “Michy, bizim kadromuzda yer alıyor. Bizimle birlikte. Yarın ne olur bilemem. Bu kulübün kontrolünde olan bir şey. Ben yarınki maça odaklandım. Transferlerle konsantrasyonumu dağıtmak istemiyorum” şeklinde cevap verdi.

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