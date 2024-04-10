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İsmail Kartal'dan Olympiakos maçı öncesi Süper Kupa için açıklama!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2024 20:32
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UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal mücadeleden iyi bir sonuçlan ayrılmak istediklerini söylerken, Süper Kupa mücadelesine de değindi.

UEFA Konferans Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇIN HİKAYESİ BAŞKADIR"

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"Biz her zaman maç maç hazırlanıyoruz. Her maçın hikayesi başkadır. Biz oyuncularımızla çalıştık. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." diyen Kartal Süper Kupa maçında yaşananlara dair de konuştu.

''SAHANIN İÇİNDE KALACAĞIZ''

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Kartal açıklamasında "Bizim yaşadıklarımız lig maçlarında olsun, kupa maçlarında olsun açık şekilde ortada. Haklılığımızı kamuoyuna göstermek için yaptığımız bir tepkiydi. Bu tepkinin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin ülke futbolunda değişmesini düşünüyorsak, kurulların da bir değerlendirme yapmasını düşünüyoruz. Her şeyin böylece daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz sahanın içinde kalmak istiyoruz. Yarınki maç için hazırlıklarımızı tamamladık. Dediğim gibi buradan iyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek istiyoruz." dedi.

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