İsmail Kartal'dan Olympiakos maçı öncesi Süper Kupa için açıklama!

UEFA Konferans Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇIN HİKAYESİ BAŞKADIR"

"Biz her zaman maç maç hazırlanıyoruz. Her maçın hikayesi başkadır. Biz oyuncularımızla çalıştık. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." diyen Kartal Süper Kupa maçında yaşananlara dair de konuştu.

''SAHANIN İÇİNDE KALACAĞIZ''

Kartal açıklamasında "Bizim yaşadıklarımız lig maçlarında olsun, kupa maçlarında olsun açık şekilde ortada. Haklılığımızı kamuoyuna göstermek için yaptığımız bir tepkiydi. Bu tepkinin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin ülke futbolunda değişmesini düşünüyorsak, kurulların da bir değerlendirme yapmasını düşünüyoruz. Her şeyin böylece daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz sahanın içinde kalmak istiyoruz. Yarınki maç için hazırlıklarımızı tamamladık. Dediğim gibi buradan iyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek istiyoruz." dedi.





