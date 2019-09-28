İsmail Kartal: Farklı mağlup olmayı hak etmedik

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda mücadele ettiği M. Başakşehir’e 5-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Hafta başında oyuncularıma kariyerli oyunculardan kurulu bir takımla oynayacaklarını anlattım. Maçın başında 0-0 yüzde yüz gol pozisyonumuz vardı. Onu değerlendirebilseydik farklı olabilirdi. Bireysel hatalardan geriye düştük. İlk yarıda önde top tutamadık. Oyuna dahil olamadık. Tehlikeli atağımız yoktu. İkinci yarıda 25-30 dakika oyuna karakter koyduk. Olmayınca rakibimiz yakaladığı fırsatları değerlendirdi. Farklı mağlup olmayı hak etmedik. Mağlup olabiliriz ama bu kadar farklı mağlup olmamalıyız. Yakaladıkları her pozisyon gol oldu. Rakibimizi tebrik ederim. 6 lig maçı sonunda 8 puanımız var. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu maçtan önümüze bakıp, iyi dersler çıkarıp gelecek hafta Trabzonspor maçına kadar kendimizi toparlayacağız” diye konuştu.