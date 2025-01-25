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İsmail Kartal, imzayı atar atmaz Süper Lig'den transfer yapıyor! Havalimanında müjdeyi verdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2025 13:05
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İran ekibi Persepolis, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaştıklarını duyurdu. İran kulübü Persepolis ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, yolculuğu öncesinde havalimanında açıklamalarda bulunarak transfer müjdesi verdi.

İsmail Kartal, imzayı atar atmaz Süper Lig'den transfer yapıyor! Havalimanında müjdeyi verdi

Persepolis, Mustafa Denizli’nin ardından ikinci Türk teknik direktörü kadrosuna kattı. İran ekibi, İsmail Kartal ile yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç alırken, 63 yaşındaki çalıştırıcıyla resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

"UZUN ZAMANDIR TEMAS HALİNDEYDİLER"

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Havalimanında TRT Spor'un soruları yanıtlayan İsmail Kartal, "Uzun zamandır Persepolis yöneticileri benimle temas halindeydi. Ben de çok araştırdım, baktım. İran'ın en köklü kulüplerinden biri olduğunu öğrendik. Müthiş taraftarları var. Her maç 40-50 bin kişiye oynuyorlar. Şu anda ligde 4. sıradalar. Ekibimle bir karar aldık, bizi çok istediler. Yurt içi ve yurt dışından başka kulüpler de istemişti." dedi.

"TÜRKİYE'DEN İRAN'A GÖTÜRMEK İSTEDİĞİM OYUNCULAR VAR"

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Transfer için açıklamalarda bulunan Kartal, "Türkiye'den İran'a götürmek istediğim oyuncular var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç tane oyuncu var. Transferin bitimine çok kısa süre kaldı. Takip ettiğim bildiğim oyuncular. Ayrıca çok sıkışık bir takvime sahip. 3-4 günde bir maç yapacağız. "Mustafa Denizli ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüm. Onlardan güzel referanslar aldım." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal
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