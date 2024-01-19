İsmail Kartal'ın giydiği kıyafet gündem oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal giydiği kıyafetle gündeme geldi. Trabzonspor maçından sonra takım elbise giymeyen İsmail Kartal'ın boğazlı kazak giydiği görülmüştü.

TOTEM YAPIYOR

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası takım elbisesini çıkaran ve maçlara boğazlı kazak ile çıkan İsmail Kartal'ın galibiyetlerden sonra bu kararı aldığı öğrenildi. 4 maçtır saha kenarında beyaz boğazlı kazak ile yer alan İsmail Kartal'ın bu uğuru devam ettireceği öğrenildi.

Fenerbahçe bu süreçte İstanbulspor'u 5-1, Konya'yı 7-1, Gaziantep'i 1-0 ve son olarak kupada Adanaspor'u 6-0 mağlup etti.





