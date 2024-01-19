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İsmail Kartal'ın giydiği kıyafet gündem oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2024 08:41 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de rüya gibi bir sezon geçiren İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından saha kenarında giydiği takım elbisesini çıkartmıştı. Kartal'ın totem yaptığı ve bu sebeple artık takım elbise giymediği ortaya çıktı.

İsmail Kartal'ın giydiği kıyafet gündem oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal giydiği kıyafetle gündeme geldi. Trabzonspor maçından sonra takım elbise giymeyen İsmail Kartal'ın boğazlı kazak giydiği görülmüştü.

TOTEM YAPIYOR

ismailkartalantep

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası takım elbisesini çıkaran ve maçlara boğazlı kazak ile çıkan İsmail Kartal'ın galibiyetlerden sonra bu kararı aldığı öğrenildi. 4 maçtır saha kenarında beyaz boğazlı kazak ile yer alan İsmail Kartal'ın bu uğuru devam ettireceği öğrenildi.

Fenerbahçe bu süreçte İstanbulspor'u 5-1, Konya'yı 7-1, Gaziantep'i 1-0 ve son olarak kupada Adanaspor'u 6-0 mağlup etti.

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