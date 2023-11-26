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İsmail Kartal, Karagümrük maçının devre arasında yaptığı konuşmayı anlattı! "Oyuncularıma söyledim, aslan gibi oynadık!"

26.11.2023 22:41 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Karagümrük'ün son haftalarda çıkışta bir ekip olduğunu hatırlattı.

"DEVRE ARASINDA KONUŞTUM"

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Takımını buna göre hazırladığını vurgulayan Kartal, "Milli takımlara en fazla oyuncu veren takım Fenerbahçe. Bu kolay bir şey değil. En fazla benim takımımdaki oyunculara yük biniyor. İşin öbür tarafı var, sakat oyuncularımız var. Bugüne kadar buna sığınmadım ama gerçek şu ki bugün sahaya çıkan oyuncularımızla maçın ne kadar zor geçeceğinin farkındaydık. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Baskılı başladık, erken gol bulsak maçı koparabilirdik ama geri düştük. Devre arası oyuncularıma 'Daha önce de gol yedik ama maçları çevirmeyi bildik' dedim. Oyunun hızını artırarak maçı kazanabileceğimizi konuştuk, öyle de oldu. Kazandığımız için çok mutluyum. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bugünkü maçı kazanmak önemliydi." diye konuştu.

"ASLAN GİBİ OYNADIK"

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Fenerbahçe'nin son haftalarda gol sıkıntısı yaşadığına dair bir soru üzerine en fazla gol atan takım olduklarını ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Rotasyon imkanım yoktu. Sakatlara sığınmadım ama elimizdeki realite bu. Aslan gibi oynadık ve 3 puanı aldık. Demirspor maçı öncesi Fred'i denedik ama ağrısı nüksetti ve tedavisi devam ediyor. Djiku, Serdar, Mert Hakan ve Miha'nın tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili sağlık ekibiyle konuşuyoruz. Ne zaman yüzde yüz dönerler bunu konuşmak için erken. Sağlık ekibimiz işini iyi yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadım bugün de konuşmayacağım."

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