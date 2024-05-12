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İsmail Kartal maç sonu kameraların karşısına geçti, konuşmaları taraftarın tepkisine neden oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.05.2024 21:31
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Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla sosyal medyada bazı taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...

İsmail Kartal maç sonu kameraların karşısına geçti, konuşmaları taraftarın tepkisine neden oldu!

Ligde bitime 2 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal 3-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Biz iyi bir takımız" diyerek sözlerine başlayan Kartal'ın açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"BUNU TAHMİN EDİYORDUM"

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"Sahaya çıkan bütün oyuncularıma güveniyorum. İyi futbolla maçı kazanacağımızı tahmin ediyordum."

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

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"Hafta içi bunu idmanda gördüm. Çok daha farklı kazanabilirdik. Sürekli gol aradık. Oyuncularımı tebrik ederim. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz."

"MAÇ ÖNCESİ SAHADA TOPLANIP NE KONUŞTUNUZ?"

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"Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek için, taraftarları mutlu etmek için en iyisini yapmamız gerektiğini söyledim. Onlar da elinden geleni yaptı."

DERBİ SÖZLERİ

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"İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."

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