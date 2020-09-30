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İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal açıklaması! 'Mesleğinin zirvesindeydi ama...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 09:20 | Son Güncelleme

İsmail Küçükkaya Fatih Portakal'ın ani istifasıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. İsmail Küçükkaya açıklamasında "Mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan" sözleriyle dikkat çekti.

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal açıklaması! 'Mesleğinin zirvesindeydi ama...'

Fox TV Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, ani bir kararla Fox Ana Haber'i bırakan Fatih Portakal için ilginç açıklamalar yaptı.

FOX TV'de sabah kuşağında Çalar Saat'i sunan İsmail Küçükkaya, aynı kanalda yıllarca birlikte görev yapıp ortak programlar sunduğu Fatih Portakal’ın ani istifasıyla ilgili konuştu. Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Küçükkaya açıklamasında “Mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi” dedi.

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"Kimse Fatih Portakal'ın FOX Haber'i kendi isteğiyle, zirvede bırakacağına inanmak istemedi. Siz inandınız mı?" sorusuna İsmail Küçükkaya şu yanıtı verdi:

"Fatih ile 35 dakikalık bir konuşma yaptık. Tabii ki kimse kafasına silah dayayıp onu bıraktırmadı. Ama şunu da biliyorum, mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi. Karşı karşıya kaldığımız baskı onu yıldırdı. ‘Birader yaşadıklarımız az şey mi? Evimin üzerinde drone uçurdular' dedi. Hakkında hapis istemli davalar var. Bunlar kolay şeyler değil. Fatih yoruldu ve yıprandı. Bir baskı olmasa, tam anlamıyla özgür olsa işini yapmaya devam ederdi."

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