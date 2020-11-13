İsmail Küçükkaya’nın ekrana dönüş tarihi kesinleşti! Sağlık durumunu açıkladı!

Fox TV’de Çalar Saat programında sunuculuk yapan İsmail Küçükkaya, 1 Kasım Pazartesi günü yayına çıkmamıştı. Ünlü haber spikerinin yerine ise Çalar Saat’i İlker Karagöz sunmuştu. Koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını belirten Küçükkaya hafif semptomlar gösterdiğini ifade etmişti. 15 günlük karantina süresi boyunca evde tedavisi devam eden İsmail Küçükkaya’dan müjdeli haber geldi. Karantina süresi sona eren haber spikeri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini mutlu etti.

‘YEŞİL SAHALARA DÖNDÜM’

Hastalığı atlattığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Küçükkaya, yürüyüş yaptığı sırada geçilen bir fotoğrafını paylaştı. Sevilen gazeteci paylaşımına, “Yeşil sahalara döndüm. Antremanlara başladım. Pazartesi (16 Kasım) için hazırlanıyorum. O heyecanı ve sizleri özledim” notunu ekledi. İsmail Küçükkaya’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



