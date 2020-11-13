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İsmail Küçükkaya’nın ekrana dönüş tarihi kesinleşti! Sağlık durumunu açıkladı!

13.11.2020 14:46 | Son Güncelleme:
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İsmail Küçükkaya’nın ekrana dönüş tarihi kesinleşti! Sağlık durumunu açıkladı!

Fox TV’nin sabah saatlerinde yayınlanan haber programı Çalar Saat’ı sunan İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan ünlü haber spikeri sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Küçükkaya yayına çıkma tarihi hakkında bilgi verdi.

Fox TV’de Çalar Saat programında sunuculuk yapan İsmail Küçükkaya, 1 Kasım Pazartesi günü yayına çıkmamıştı. Ünlü haber spikerinin yerine ise Çalar Saat’i İlker Karagöz sunmuştu. Koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını belirten Küçükkaya hafif semptomlar gösterdiğini ifade etmişti. 15 günlük karantina süresi boyunca evde tedavisi devam eden İsmail Küçükkaya’dan müjdeli haber geldi. Karantina süresi sona eren haber spikeri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini mutlu etti.

Koronavirüs olan İsmail Küçükkaya'nın sağlık durumu nasıl? İsmail Küçükkaya ekrana ne zaman dönecek?Koronavirüs olan İsmail Küçükkaya'nın sağlık durumu nasıl? İsmail Küçükkaya ekrana ne zaman dönecek?

‘YEŞİL SAHALARA DÖNDÜM’

ismail küçükkaya

Hastalığı atlattığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Küçükkaya, yürüyüş yaptığı sırada geçilen bir fotoğrafını paylaştı. Sevilen gazeteci paylaşımına, “Yeşil sahalara döndüm. Antremanlara başladım. Pazartesi (16 Kasım) için hazırlanıyorum. O heyecanı ve sizleri özledim” notunu ekledi. İsmail Küçükkaya’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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