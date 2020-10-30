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İsmail Küçükkaya yayına çıkmadı! İsmail Küçükkaya nerede? ‘Covid 19 testi...’

30.10.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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İsmail Küçükkaya yayına çıkmadı! İsmail Küçükkaya nerede? ‘Covid 19 testi...’

Fox TV’nin sabah saatlerinde yayınlanan haber programını sunan İsmail Küçükkaya’dan endişe verici bir haber geldi. 30 Ekim Cuma günkü yayına çıkmayan İsmail Küçükkaya sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamasında COVID-19 testinin sonucunu beklediğini söyledi.

Fox TV’nin en çok izlenen haber programları arasında yer alan “Çalar Saat” programını, 30 Ekim Cuma günü Ezgi Gözeger Özmemiş sundu. Ünlü haber spikeri İsmail Küçükkaya’nın “Çalar Saat” yayınında olmaması ise hayranlarını harekete geçirdi. Programı yakından takip edenler “İsmail Küçükkaya Fox Çalar Saat programında neden yok? İsmail Küçükkaya bugün neden yok?” sorularını yöneltti. Açıklama ise İsmail Küçükkaya’dan geldi.

‘SONUÇ BUGÜN ÇIKACAK’

ismail küçükkaya

İsmail Küçükkaya’nın tedbir amacıyla koronavirüs testi yaptırdığı ortaya çıktı. Yayına çıkmama nedenini sosyal medya hesabından paylaşan Küçükkaya, “Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

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