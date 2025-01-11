İsmi birçok kulüple anılıyordu! Uğurcan Çakır o ekibe resti çekti... 'Formalarını giymem'

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için son günlerde transfer iddiaları artmaya devam ederken başarılı file bekçisinin ismi Galatasaray'ın ardından bir Avrupa ekibi ile de anılmaya başlandı.

Çakır için Fransız ekibi Lens'in devreye girdiği öğrenilirken, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü için düzenlenen bir etkinlikte Uğurcan Çakır bu iddialara cevap verdi.

"ÜZERİME ÇARPI ATAN KULÜBE GİTMEM"

Uğurcan Çakır, "Benim üzerime çarpı atan kulübe gitmem, formasını giymem" diyerek Fransız ekibine kapıları kapattı.

NE OLMUŞTU?

Kaleci transferi yapmak isteyen Lens, Marsilya'dan Pau Lopez'i sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Lopez, Fransız ekibinin formasıyla poz verdi ve transfer açıklandı. Ancak daha sonra Girona, İspanyol kalecinin (Pau Lopez, sezonun ilk yarısında Marsilya'dan Girona'ya kiralanmıştı.) transferine iptal etti.

Lens, Lopez için transfer duyurusunu Squid Game temalı bir video ile yapmıştı. Fransız ekibinin kullandığı videoda, kaleci haberlerine gönderme yapılırken Uğurcan Çakır da yer almış ve milli futbolcunun üzerine çarpı atılmıştı.